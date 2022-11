Sonne blendet – Unfall mit zwei Schwerverletzten in Aßlar

Die beiden Fahrerinnen mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. (© Heike Pöllmitz)

Aßlar - Zwei Schwerverletzte und etwa 17.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 9 Uhr in Aßlar ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 59-jährige Solmserin mit ihrem VW auf der Herborner Straße in Richtung Wetzlar. An der Kreuzung mit der Brühlstraße wurde sie offenbar von der tief stehenden Sonne geblendet, übersah die rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte sie mit dem Ford einer 21-jährigen Aßlarerin, die, aus der Brühlstraße kommend, nach links in Richtung Werdorf einbiegen wollte. Rettungskräfte brachten die Frauen in umliegende Kliniken.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos erheblich beschädigt. Der Unfallschaden am blauen VW Sportsvan wird mit 7000 Euro beziffert, der am roten Ford Focus mit 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren Stadtpolizei und Feuerwehr vor Ort, sicherten mit die Unfallstelle ab und regelten den Verkehr.