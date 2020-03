Sozialstation Aßlar organisiert sich neu

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Aßlar (red). Die Sozialstation Aßlar ist auch in Zeiten des Coronavirus für ihre Patienten da. Das versichern ihr Leiter Dirk Bode und sein Team. Damit dies auch weiterhin möglich ist, trifft die Sozialstation nun wichtige Entscheidungen im Kampf gegen die Verbreitung des Virus.

"Unser oberstes Ziel ist es, die Sozialstation handlungsfähig zu halten und die Ausbreitung des Virus zu verhindern." Hierfür sei es notwendig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zu pflegende Patienten vor Ansteckung zu schützen. Die Sozialstation betreut 150 Menschen im gesamten Stadtgebiet.

So wird das Pflegeteam bis auf Weiteres in einem wöchentlichen Schichtwechsel agieren. Zusätzlich sind den Pflegekräften bestimmte Fahrzeuge zugewiesen, und die Sozialstation ist nur noch einzeln zu betreten. Dadurch wird die Ansteckungsgefahr auch in der Belegschaft auf ein Minimum reduziert.

Im Bereich der Hauswirtschaft konzentriert sich die Sozialstation auf Patienten, die keine Alternative zu den angebotenen Dienstleistungen der Sozialstation haben. Die Unterstützung beim Einkaufen wird weiterhin angeboten, in dieser Zeit nun in Form eines Lieferdienstes. Die Patienten sollen keinem unnötigen Risiko ausgesetzt werden.

Die getroffenen Maßnahmen ändern jedoch nichts an der Einsatzbereitschaft der Aßlarer Sozialstation, wie Dirk Bode im weiteren Verlauf erklärt: "Melden Sie sich bei uns, sollten Sie Hilfe brauchen. Das Team der Sozialstation ist weiterhin, wenn auch in angepasster Personalstruktur, für Sie da." Kontakt: Telefon 0 64 41- 98 11 77