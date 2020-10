Spatenstich für den Ausbau des Glasfasernetzes im Aßlarer Gewerbegebiet

In Aßlar wird das Gewerbegebiet mit Glasfaserkabel versorgt. Archivfoto: Peter Kneffel/dpa

ASSLAR - AßLAR. Mehr als 150 Aßlarer Unternehmen können sich auf zukunftssichere Internetanschlüsse mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde freuen. Bürgermeister Christian Schwarz (FWG) und Horst Klaper, Fachbereichsleiter der Bauverwaltung, haben zusammen mit Mathias Faubel, Gebietsmanager für Glasfaser-Kooperationen bei Vodafone Deutschland, und Oberbauleiter Abdulkadir Aslim von der Glasfaser Projekt GmbH den ersten Spatenstich für den Netzausbau vorgenommen. Er soll bis Ende 2020 in den Aßlarer Gewerbegebieten abgeschlossen sein.

Interesse der Unternehmen an Glasfaseranschlüssen

"Für moderne Unternehmen stellt nicht nur die geografische Lage, sondern auch ein schneller Internetanschluss ein wichtiges Kriterium dar", sagte Schwarz. "Die gute Lage können wir als Stadt bieten - den Ausbau des schnellen Internets stellen wir derzeit mehrgleisig auf."

"Die Vorvermarktung hat gezeigt: Das Interesse an Glasfaser ist bei den Unternehmen in Aßlar sehr groß. Jetzt beginnen wir mit der konkreten Planung für den Netzausbau und bringen so erste Kunden schon in wenigen Monaten ins digitale Gigabit-Zeitalter", so Mathias Faubel. Die ersten Tiefbauarbeiten sind im Gange.

Zunächst werden Leerrohre für die eigentlichen Glasfaserleitungen verlegt. Parallel dazu finden Gebäudebegehungen statt, bei denen gemeinsam mit den Kunden besprochen wird, wo der Hausübergabepunkt installiert werden soll. Bis Ende 2020 sollen alle Unternehmen im Ausbaugebiet angeschlossen sein und anschließend Anfang 2021 aktiviert werden.

Vodafone bietet in Aßlar für Kleinstbetriebe und mittelständische Unternehmen wahlweise Bandbreiten von 500 oder 1000 Megabit pro Sekunde und für Großunternehmen Gigabit-Anschlüsse mit symmetrischer Bandbreite an.

Beim Glasfaser-Ausbau in Aßlar setzen die Unternehmen auf das sogenannte "Fiber to the Home" (FTTH). Damit wird jedes Unternehmen mit einer eigenen Glasfaserleitung an die Verteilstationen angeschlossen. Der Vorteil: Die Bandbreite muss nicht mit anderen Unternehmen geteilt werden. Zudem bieten Glasfaseranschlüsse gegenüber herkömmlichen Kupferleitungen eine höhere Ausfallsicherheit, da sie weniger störanfällig sind. Ein weiterer Vorteil ist die Zukunftssicherheit der Technik, da bei Bedarf die Übertragung auf mehrere Gigabit pro Sekunde erhöht werden kann.