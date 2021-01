Spezialmikroskope aus Aßlar zeigen der Welt die Zähne

Die CJ-Optik GmbH & Co. KG entwickelt und produziert medizintechnische Lösungen für Diagnose- und Operationsmikroskope für die Bereiche Zahnmedizin und HNO, die weltweit über rund 70 Händler vertrieben werden. CJ sind die Initialen des Geschäftsführers Carsten Jung, der das Unternehmen 2007 in Wetzlar gründete. Am Firmensitz in Aßlar-Werdorf, den das Unternehmen vor drei Jahren bezogen hat, beschäftigt CJ-Optik heute 31 Mitarbeiter.