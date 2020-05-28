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Donnerstag, 28.05.2020 - 18:45
3 min

Sporthalle Aßlar ist modernisiert

750 000 Euro haben Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Aßlar gekostet. Seit 2017 hat man gebaut, nun ist alles fertig, aber es fehlen die Sportler.

Gert Heiland: Redakteur Wetzlar
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
Die Arbeiten an der Sporthalle Aßlar sind abgeschlossen, Bürgermeister Christian Schwarz (l.) und Ulrich Seibel vom Hochbauamt sind zufrieden mit dem Ergebnis. Foto: Gert Heiland

Die Arbeiten an der Sporthalle Aßlar sind abgeschlossen, Bürgermeister Christian Schwarz (l.) und Ulrich Seibel vom Hochbauamt sind zufrieden mit dem Ergebnis. Foto: Gert Heiland

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Aßlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Aßlar
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