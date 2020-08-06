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Donnerstag, 06.08.2020 - 17:00
3 min

Stefan Loß lebt mit der Niere seiner Frau

Stefan Loß (58) aus Klein-Altenstädten lebt seit drei Jahren mit einer Niere seiner Frau. Gerade ist sein Buch über seine Erfahrungen erschienen. Hier gibt er einen Einblick ...

Von Lothar Rühl
Stefan Loß lebt jetzt mit einer Niere seiner Frau Sabine. Foto: Lothar Rühl

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Fotos
Stefan Loß lebt jetzt mit einer Niere seiner Frau Sabine. Foto: Lothar Rühl

Stefan Loß lebt jetzt mit einer Niere seiner Frau Sabine. Foto: Lothar Rühl

Das Buch von Stefan Loß "Auf Herz und NIeren". Foto: Brunnen-Verlag

Das Buch von Stefan Loß "Auf Herz und NIeren". Foto: Brunnen-Verlag

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HINTERGRUND

Die Transplantation von Nieren verschiedener Blutgruppen ist erst seit dem Jahr 2004 medizinisch möglich.

In Deutschland leben rund 80 000 Patienten mit einer Zystenniere. Etliche haben sich in dem Verein "PKD Familiäre Zystennieren" zusammen geschlossen, denn es handelt sich normalerweise um eine Erbkrankheit.

PKD ist die englische Abkürzung für "Polycystic Kidney Disease".

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