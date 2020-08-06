Donnerstag, 06.08.2020 - 17:00
3 min
Stefan Loß lebt mit der Niere seiner Frau
Von Lothar Rühl
CTV+DpBsoTSlYHgfMJyhYHSfqTIhp3GQcTE0MJ4hCP9vCvNvGzIcovjtMTSmVRW1L2ttp29foPOeMJyhVRglLJ5eMJ5vqJAbVUAynJ4vYPOypaqcMTIlqPOxMKVtFz91pz5uoTymqPOGqTIzLJ4tGT/QalOuqJLtMTyyVRMlLJqyVT5uL2ttMTIgVSccMJjtp2IcozImVQR3Av1mMJy0nJqyovOKMKWeMKZhVRImVUElj6EaqPOxMJ4tITy0MJjtVxS1MvOVMKW6VUIhMPOBnJIlMJ4tYFOOoUZtMTSmVRkyLzIhVT1cqPOgnKVtDJAbqTIlLzSbovOzqJulVv4tETIlVQH4YHeQcTulnJqyVTkyLaDtp2IcqPOxpzIcVRcunUWyovOgnKDtMJyhMKVtGzyypzHtp2IcozIlVRMlLKHtH2SvnJ5yYvOUMKWuMTHtnKA0VUAynJ4tDaIwnPOxLKYQiTWypvOcoFOPpaIhozIhYIMypzkuMlOypaAwnTyyozIhYt==
IKWmpUYQiT5aoTywnPO3o2kfqTHtMKVtozywnUDtj7kvMKVtp2ywnPOmL2ulMJyvMJ4hVREiL2ttGTIeqT9lnJ4tHTI0pzRtFTSbov1Zj7k0nzIhVTWyp3GQcUWeqTHtnJuhYPOmMJyhMFOUMKAwnTywnUEyVUc1VSOupTyypvO6qFOvpzyhM2IhYvNvJzyyoPOxMKZtDaIwnTImVTymqPOuqJM6qKcynJqyovjtMTSmplOgLJ4tj7kvMKVtMTIhVRuuoUDtnJ0tGTIvMJ4tozSwnTEyozgyovOmo2kfqTHfVTWyqz9lVTEcMFOOL2u0MKWvLJuhVTkip2qynUDhVt==
ETIlVTyhVRE1nKAvqKWaVTqyLz9lMJ5yVRkij58toTIvqPOmMJy0VQR5BGNtnJ4tGJy0qTIfnTImp2IhYvOWovOVMJyxMJkvMKWaVUA0qJEcMKW0MFOypvODo2kcqTyeq2ymp2Ihp2AbLJM0YPOUMKAwnTywnUEyVUIhMPODnTyfo3AipTucMF4tDJkmVPOzpzIcMKVtGJy0LKWvMJy0MKVtLKWvMJy0MKEyVTIlVTWynFOxMKVtETI1qUAwnTIhVSqyoTkyVUIhMPOvMJygVSWuMTyip2IhMTIlVRuFAPjtLJkmVTEcMKAypvOho2AbVTIcovOGqUIxnJ8tnJ4tMTIlVSqyqUcfLKWypvOOoUEmqTSxqPO1oaEypzucMJk0YvOGMJy0VQR5BGNtnKA0VTIlVTSfplOFMJEun3EyqKVfVRS1qT9lYPODpz9xqKcyoaDtqJ5xVR1iMTIlLKEipvOvMJxtEIWTVR1yMTyyovOcovORLJkbMJygVUGQcUEcMl4=
VxuypaVtGT/QaljtH2yyVTuuLzIhVSc5p3Eyoz5cMKWyovVhVR1cqPOxnJImMKVtETyuM25ip2HtnJ0tFzSbpvNlZQN4VUq1pzEyVTEypvOXo3IlozSfnKA0VUoQgzkfnJptqJ52o3WvMKWynKEyqPOaMKElo2MzMJ4tqJ5xVTImVTWyM2ShovOzj7klVTybovOxnJHtnTIlLKImMz9lMTIlozEmqTHtJzIcqPOmMJyhMKZtGTIvMJ5mYvOOqJAbVTIcozHtDzI3j6EbpaIhM3Ajpz9vMFOzj7klVTEyovOwnUWcp3EfnJAbMJ4tE2kuqJWyov4tDKIzVTEyovOBnJIlMJ4tLzyfMTIhVUAcL2ttJaymqTIhYPOxnJHtqTIcoUqynKAyVTS1MaOfLKE6MJ4to2EypvO1ozqynTIgoKDtq3IwnTIlov4=
GT/QalOmL2ucoTEypaDtnJ4tp2IcozIgVRW1L2ttp2IcozHtEJ1jMzyhMUIhM2IhYPOmMJyhMFOGL2u3j6EwnTHtnJ4tMTIlVRglLJ5enTIcqPjtLJWypvOuqJAbVUAynJ5yVRMlLJqyovOuovOUo3E0BvOKLKW1oFOaMKAwnTyynUDtMTSmVTS1p2qypzIwnT5yqPOgnKV/VSAynKDtZmNtFzSbpzIhVTWyMaWuM3DtMKVtLJkmVRciqKWhLJkcp3DtGJIhp2AbMJ4tj7kvMKVtnJulVSAwnTywn3AuoPO1ozDtq2yyVTEcMKAyVRqyp2AbnJAbqTIhVT1cqPOUo3E0VUc1VUE1ovObLJWyov4tFzI0raDtLJWypvOcp3DtMKVtozywnUDtoJIbpvOxMKVtLKKQa2Ihp3EynTIhMTHtEaWuM2IlYPOmo25xMKWhVTEypvNvFTIfMPOxMKVtE2ImL2ucL2u0MFVfVTEypvOPMKElo2MzMJ5yYvNvH2IfLaA0VTIcovNfFTIfMPptraHtp2IcovOvMJxtoJIcozIlVTIcM2IhMJ4tE2ImL2ucL2u0MFjtqz9hVTEypvOcL2ttoz9wnPOhnJAbqPO3qKAmqTHfVT9vVUAcMFOynJ4tFTSjpUxtEJ5xMFObLJWyovO3j7klMTHfVTEupzS1MvObj6E0qTHtnJAbVTqypz5yVUMypaccL2u0MKDvYPOmLJq0VRkij58h
HINTERGRUND
PKD ist die englische Abkürzung für "Polycystic Kidney Disease".
Die Transplantation von Nieren verschiedener Blutgruppen ist erst seit dem Jahr 2004 medizinisch möglich.
In Deutschland leben rund 80 000 Patienten mit einer Zystenniere. Etliche haben sich in dem Verein "PKD Familiäre Zystennieren" zusammen geschlossen, denn es handelt sich normalerweise um eine Erbkrankheit.
PKD ist die englische Abkürzung für "Polycystic Kidney Disease".
EJyhnJqyVRcunUWyVT5uL2ttMTIlVREcLJqho3AyVTgioz50MFOZo8BsVT5iL2ttqJ5vMKAwnUqypaDtoTIvMJ4fVTEiL2ttnJ0tH29goJIlVQVjZGZtnTS0qTHtMKVtoaIlVT5iL2ttAQHtHUWirzIhqPOxMKVtGzyypzIhMaIhn3Eco24hVSAcMFOmo2kfqTHtoz9wnPOmL2ufMJAbqTIlVUqypzEyovjtLzymVUc1VQR4VSOlo3cyoaDtLJWmnJ5eMJ4hVSc1MTIgVT11p3A0MFOynJ5yVR5cMKWyVTIhqTMypz50VUqypzEyovjtq2IcoPOmnJHtp2ywnPOmolOapz/QalO3nJHtMJyhVR3QcT5hMKWeo3OzVT1cqPOynJ5yoFOUMKqcL2u0VUMiovOxpzIcMJyhnTSfLvOYnJkiVTygVRWuqJAbpzS1oFOuqKAvpzIcqTI0MF4tETyyVREcLJk5p2Htq2SlVUIhqJ1aj6EhM2kcL2thVRSfqTIlozS0nKLtq8BxpzHtMJyhMFOHpzShp3OfLJ50LKEco24tMTIlVR5cMKWyVTIcozImVSMypaA0o3WvMJ5yovOcovOTpzSaMFOaMJgioJ1yov4tET9wnPOxnJHtI2SlqTI6MJy0MJ4toTyyM2IhVTWynFOuL2u0VTWcplO6MJuhVRcunUWyov4tH28tnTS0VUAcL2ttp2IcozHtEaWuqFOGLJWcozHtMJ50p2AboT9mp2IhYPOcnUWyoFOALJ5hVTIcozHtGzyypzHtraHtp3OyozEyov4=
GJy0VTEypvOSoaEmL2uynJE1ozptp2IcozIlVRMlLKHtH2SvnJ5yVTWfMJyvqPOcnT0tMJyhMFOdLJulMJkuozqyVRWfqKE3j6EmL2uyVTIlp3OupaDhVRElMJxtGJSfVTEcMFOKo2AbMFOgqKAmqTHtMKVtMfB8pvOdMFOzj7khMvOGqUIhMTIhVTShVTEcMFOALKAwnTyhMF4tIz9lVTEyoFOSnJ5apzyzMvOgqKAmqTHtGT/QalOynJ5yVTkuozqyVRAbMJAeoTymqTHtqz9hVRSlraEvMKA1L2uyovOuLzSlLzIcqTIhYvNvH2AbMKW6nTSzqPObLJWyVTywnPOxLJ1uoUZtM2ImLJq0BvOWL2ttoKImplO6qFOuoTkyovOTLJAbj6ElraEyovjtoaIlVT5cL2u0VUc1oFOUrJ7QcTgioT9aMJ4vYvOJo3VtMTIlVSElLJ5mpTkuoaEuqTyiovObLKE0MFOxLKZtEJuypTSupvOvMJxtMTIlVRI0nTyen29goJymp2yiovOcovOYLKWfp3W1nTHtMJyhMJ4tITIloJyhYvORLKZtE3WyoJy1oFOmo2kfqTHtMzImqUA0MJkfMJ4fVT9vVTEcMFOCpzquoaAjMJ5xMFO0LKEmj6EwnTkcL2ttMaWynKqcoTkcMlOypzMioTq0YPOiLvOGpTIhMTIlVUIhMPOSoKOzj6EhM2IlVUOmrJAbnKAwnPOmqTSvnJjtp2yhMPO1ozDto2VtnJuhMJ4tn2kupvOcp3DfVUquplOxMKVtEJyhM3WcMzLtMfB8pvOvMJyxMFOvMJEyqKEyqP4tETSmVRqlMJ1cqJ0tnTS0qTHtn2IcozHtEJyhq8BxozEyYt==
FTI1qTHtnKA0VTEcMFOHpzShp3OfLJ50LKEco24tMUWynFOXLJulMFObMKVhVPWHLJW1VUAcozDtMfB8pvOgnJAbVSAjMJymMJ4tq2yyVSAiMaEynKZfVUWinTIlVT9xMKVtM2Ilj6E1L2uypaEypvOTnKAwnPjtHz9boJyfL2uej6EmMFjtGJI0qTWlj7M0L2uyovOiMTIlVUWinTIlVSAwnTyhn2IhVvjtMKW6j6EboUDtH3EyMzShVRkij58hVRS1L2ttLzIcVSAuoTS0YPOzpzymL2uyoFOCLaA0VUIhMPOlo2uyoFOUMJ3QiUAyVT3QiUAmMFOypvO2o3WmnJAbqTyaVUAynJ4hVPWBLKGQiUWfnJAbVUAwnUYQcT5eqPOxLKZtoJIcozHtGTIvMJ5mpKIuoTy0j6E0VTIcov4tDJWypvO3MJ5hVTEuplOxnJHtDJk0MKWhLKEcqzHtraIlVREcLJk5p2HtnKA0YPObLJWyVTywnPOxLJ1cqPO3nKWeoTywnPOeMJyhMFODpz9voTIgMF4vVSElo3E6VUAynJ5ypvOmL2u3MKWyovOSpzkyLz5cp3AyVTuuqPOZo8BsVTEyovOVqJ1ipvOhnJAbqPO2MKWfo3WyowbtVxywnPOvnJ4tp3EioUbtLKIzVT1ynJ5yVR3QcTEwnTIhozyypzHhVSAynKExMJ0toTyyLzHtnJAbVTImYPOGL2u1nTHtn2S1MzIhVUc1VTqynTIhYvOOLzIlVUMcMJkfMJywnUDtnKA0VTEuplOdLFOuqJAbVT51pvOynJ5yVRIcozWcoTE1ozphVt==
H2IcozIhVRu1oJ9lVTuuqPOxMKVtCTWlVP8+AGtgFfBxnUWcM2HtozywnUDtqzIloT9lMJ4=
ETIlVQH4YHeQcTulnJqyVUqcpzDtLJWypvOuqJAbVTqfMJywnPO3nJIxMKVtMKWhp3D6VPWOqJLtoJIcozIlVRSwnUEypzWunT5zLJulqPObLJWyVTywnPOiMaDtM2IhqJptDJ5ap3DtM2IbLJW0YvOWL2ttq2SlVUMypac3MJyzMJk0VUIhMPOuoFOSozEyVT1cqPOgMJyhMJ4tF3YQcTM0MJ4vYvOWovOmo2kwnTIhVSAcqUIuqTyiozIhVTuuLzHtMKVto2M0oJSfplOUo3E0VT5cL2u0VTqyp3QQiUW0YvOWoFOFj7kwn2WfnJAeVTSvMKVtp2SaqPOypv4tVxywnPObLJWyVTIcozHtozI1MFOBnJIlMFjtqJ5xVTEuplOcp3DtMfB8pvOgnJAbVTEyMzyhnKEcqvOynJ4tI3IhMTIlVRqiqUEypl4v