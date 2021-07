Stollensauna für die "Laguna"

Das reine Schwimmbad wird durch die Saunen subventioniert, argumentiert die FWG. Archivfoto: Gert Heiland

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR - AßLAR (gh). Lediglich zur Kenntnis genommen hat die Stadtverordnetenversammlung die Genehmigung samt Auflagen der Kommunalaufsicht beim Lahn-Dill-Kreis zur "Laguna". Indes: Es gab auch Wortmeldungen.

Nicklas Kniese (CDU) kritisierte die geplante Stollensauna, die mit einem Investitionskredit über 250 000 Euro den städtischen Haushalt und die Bürger über Jahre mehr belaste. Der Zuschussbedarf (in Nicht-Corona-Jahren und ohne Investitionen um die 500 000 Euro, Anm. d. Red.) des Freizeitbades, der aus dem städtischen Etat gedeckt werde, sei zu hoch, was auch der Kreis anmerke. Kniese plädierte dafür, Vertreter von Kommunalaufsicht und "Laguna"-Betriebsleitung in den Finanzausschuss einzuladen, um gemeinsam Wege zu finden, wie das Defizit langfristig gesenkt werden könnte.

Michael Rau (Grüne) sah das ähnlich, ging aber davon aus, dass die Betriebsleitung die Auflagen der Aufsicht - zum Beispiel nach einem Risikomanagement und nach einer Baukostenkontrolle - auch umsetzen wird.

Gudrun Esch (FWG) betonte die Bedeutung der "Laguna" für das Schulschwimmen. Aber um dieses zu gewährleisten brauche man ein Bad und das reine Schwimmbad sei der große Kostenfaktor. Aber das Bad werde durch die Saunen subventioniert und die Stollensauna steigere wiederum deren Attraktivität.

Die Stollensauna, beziehungsweise die für deren Bau vorgesehenen 250 000 Euro, sind mit einem Sperrvermerk versehen.