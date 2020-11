Stromausfall in Teilen von Aßlar

Jetzt teilen:

ASSLAR - AßLAR (gh). Zum Stromausfall in Teilen der Stadt Aßlar ist es am Dienstagvormittag gekommen. Ursache war ein technischer Defekt an einem 20-kV-Mittelspannungskabel. Er führte um 9.34 Uhr zu einer Unterbrechung der Stromversorgung, von der rund 4800 Einwohner betroffen waren.

Mitarbeiter des Netzbetreibers EAM Netz konnten die Störung nach der Fehlereingrenzung durch umgehend eingeleitete Umschaltungen im Stromnetz beheben. Die betroffenen Einwohner waren spätestens um 10.02 Uhr wieder mit Strom versorgt. Das defekte Kabel wird repariert.