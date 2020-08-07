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Freitag, 07.08.2020 - 00:00
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Sturm verursacht großen Schaden an Schule in Senegal

Rückschlag für den Aßlarer Verein „Karanjorro“. Erst kürzlichen haben sie eine Schule im Senegal mit einem neuen Raum ausgestattet. Ein Sturm hat die Arbeit nun zunichtegemacht.

Von hpz
Der Regensturm hat das Dach abgerissen und einen neuen Klassenraum der Schule verwüstet. Foto: Verein „Karanjorro“

Der Regensturm hat das Dach abgerissen und einen neuen Klassenraum der Schule verwüstet. (Foto: Verein „Karanjorro“)

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