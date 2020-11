Telekom wirbt um rund 220 Unternehmen im Gewerbegebiet Aßlar

Die Telekom bietet Unternehmen in Aßlar den Ausbau des Glasfasernetzes an. Archivfoto: Peter Kneffel/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR - Aßlar (red). Die Telekom bietet rund 220 Unternehmen im Gewerbegebiet Aßlar an, sich kostenlos ans Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz anschließen zu lassen. Wenn sich bis zum 31. Januar 2021 rund 30 Prozent der dort ansässigen Firmen für einen Glasfaseranschluss der Telekom entscheiden, wird das Gewerbegebiet ausgebaut. Zudem erhalten die Firmen den Einbau des Gigabit-Anschlusses ohne zusätzliche Kosten.

Angesprochen sind Unternehmen im Raum Berliner Straße und Emmeliusstraße sowie Industriestraße, Walbergraben und Loherstraße.

Die Telekom will dafür mehr als 160 Kilometer Glasfaser verlegen und die Unternehmensstandorte direkt an das Glasfasernetz anbinden. Dabei wird beim Gewerbegebiet-Ausbau in Aßlar unter anderem das Trenching-Verfahren eingesetzt. Es ist zeitsparend, nachhaltig und kosteneffizient, führt zu kürzeren Bauzeiten und so zu weniger Belastungen für Anwohner, wirbt Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland. Das Unternehmen investiere jährlich fünf Milliarden Euro in die digitale Infrastruktur und betreibe mit mehr als 500 000 Kilometern das größte Glasfasernetz Europas.