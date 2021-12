"Tochter-Trick" bringt Aßlarerin um vierstelligen Betrag

Die Betrüger nutzten den Messengerdienst WhatsApp, um mit dem Opfer in Kontakt zu treten. Symbolbild: Ritchie B. Tongo/dpa

ASSLAR - Unbekannte haben eine Aßlarerin um knapp 3.000 Euro betrogen. Mit einer Textnachricht über den Messenger "WhatsApp" gaben sich die Gauner als ihre Tochter aus und brachten die Frau dazu, das Geld zu überweisen.

Die Aßlarerin erreichte laut Polizei Mitte dieser Woche eine Textnachricht: "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt gegangen. Dies hier ist meine neue Nummer. Diese kannst Du speichern" - es folgten ein rotes Herz und die Frage, ob sie denn zuhause sei.

Das Opfer ist Mutter einer erwachsenen Tochter. Die Schreibweise und das dazugehörige Emoji glichen der üblichen Kommunikation mit ihrer Tochter, so dass die Aßlarerin keinen Verdacht schöpfte. Sie antwortete direkt, schrieb den Namen ihrer Tochter aus und fragte: "Bist Du es?". Es folgte ein "ja" mit einem Smiley mit heruntergezogenem Mund. Auch diese Reaktion passte laut dem Opfer zur Kommunikation mit der Tochter. Im weiteren Verlauf bat die "Tochter" darum, in zwei Beträgen rund 3.000 Euro an eine von ihr genannte IBAN zu überweisen.

Die Aßlarerin vertraute ihrer "Tochter" und wies, ohne nach dem Grund zu fragen, die Überweisungen per Online-Banking an. Auch der Aufforderung, per WhatsApp Fotos von den Überweisungen zu übermitteln, kam sie nach. Allerdings sandte sie das Bild der ersten Überweisung an die in ihren Kontakten gespeicherten Handynummer ihrer richtigen Tochter, das zweite an die "neue" Nummer der Betrüger. Als ihre Tochter nach einer halben Stunde fragte, was das Bild solle, fiel der Betrug auf.

Transaktion lässt sich nicht rückgängig machen

Da die Frau die Überweisungen als sogenannte "Echtzeitüberweisung" anwies, scheiterte der Versuch, die Transaktion über ihre Hausbank rückgängig zu machen.

Um nicht Opfer dieser perfiden Betrugsmasche zu werden rät die Polizei:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.