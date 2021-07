Tödlicher Unfall am Ortseingang

Die Kräfte der Feuerwehr konnten trotz großen Einsatzes nichts mehr für den eingeklemmten Fahrer tun - dieser verstarb noch vor Ort. Foto: Feuerwehr Aßlar.

ASSLAR-WERDORF - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 2.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Aßlar-Werdorf. Ein aus Richtung Aßlar kommender PKW war in Höhe Ortseingang Werdorf frontal mit einem Baum kollidiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und befreite schließlich den schwer eingeklemmten Fahrer. Dieser Fahrer konnte allerdings nur noch tot geborgen werden.

Im Einsatz waren etwa 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Aßlar, mit Kräften aus Aßlar, Berghausen und Werdorf, sowie der Feuerwehr Ehringshausen, ein Rettungswagen und ein Notarzt, die Polizei, sowie die Brandschutzaufsicht des Lahn-Dill-Kreises.