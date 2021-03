Torbogen in Werdorf stammt von 1606

Sie stellen den historischen Torbogen vor (v.l.): Vorsitzender Alexander Kleber, Ulrich Rinker und der stellvertretende Vorsitzender Birger Hahn vor dem Info-Punkt am Schloss. Foto: Heike Pöllmitz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR-WERDORF - Aßlar-Werdorf (red). Sicher haben schon viele Besucher des Heimatmuseums vor der Übersichtskarte am Nebengebäude des Werdorfer Schlosses gestanden und sich angeschaut, was man dort alles sehen und erleben kann. Die Werbeagentur Grips Design hat im Rahmen der grafischen Runderneuerung des Museums, mit der ein modernes und einheitliches Erscheinungsbild und die Möglichkeit der Nutzung aktueller Medienkanäle geschaffen wurden, diese Informationsquelle erarbeitet. Ulrich Rinker als Geschäftsführer der Agentur ist auch Vereinsmitglied.

Ein uraltes Stück Aßlar umrahmt die Darstellung der emsigen Arbeit des Vereins, der im Museum viele Themen vergangener Tage aufgreift sowie Geschichte und Geschichten für die Nachfahren festhält. Denn seit einigen Jahren konnte man schon den Torbogen bewundern. Im Juli 2015 ließ die Stadt Aßlar von der Firma Ackermann ein Glasdach als Wetterschutz anbringen, und im November kam dann die Übersichtskarte dazu. Die Sparkasse Wetzlar hat das Ganze mit einer Spende in Höhe von 1790 Euro unterstützt.

Rudolf Hofmann, einstiger Rektor der Aßlarer Schule, hat das gute Stück im Rahmen der Erweiterung der Aßlarer Ortsdurchfahrt anfangs der 1960er Jahre in Sicherheit gebracht. Zu den Häusern, die abgerissen werden mussten, gehörte auch das Gasthaus "Zum Goldenen Löwen", das ursprünglich "Zum Solmser Löwen" hieß und den älteren Aßlarern noch als "Beckersch Wetschaft" ein Begriff ist. Im Aßlarer Heimatbuch ist nachzulesen, dass es im Schöffenbuch des Loher Landgerichts 1722 genannt wird. Da der massive eichene Rahmen der Außentür die Jahreszahl 1606 trägt, könnte die Familie Becker auch als Erbauer des Hauses vermutet werden, das wohl eines der ältesten Häuser der Kernstadt Aßlar gewesen ist.

Gaststätte Anfang der 1960er abgerissen

Rektor Hofmann jedenfalls rettete das Denkmal alter Bauweise und brachte es im Wandelgang der heutigen Grundschule in Sicherheit. Dort entdeckte es der Verein für Heimatgeschichte im Rahmen der Fotoaufnahmen zum Artikel "Aßlarer Volkskunst" anfangs der 1990er Jahre. So kam es in das Heimatmuseum.

Das rührige Vereinsmitglied Fritz Bernhardt brachte als Maler und Anstreicher sein Know-how ein und das gute Stück auf Vordermann.