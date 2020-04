Tote Tiere am Straßenrand: Wer ist für Beseitigung zuständig?

Jetzt heißt es Fernlicht aus und hupen. Aber Vorsicht, die Tiere sind meistens nicht alleine unterwegs. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Aßlar/Wetzlar (hpz/gh). Tote Tiere am Straßenrand gehören in diesen Wochen zum Alltag. Nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes sterben jedes Jahr mehr als eine Million Wildtiere bei Verkehrsunfällen, meistens sind es Rehe oder Wildschweine. Aber was geschieht mit den Kadavern? Zum Beispiel in der Stadt Aßlar.

Nina Bellof ist im Rathaus für Naturschutz und Landschaftspflege zuständig. Sie erklärt, dass totes Wild an den Straßen von Hessen Mobil, sprich der Straßenmeisterei Solms entfernt wird. Bei kommunalen Straßen ist die Stadt zuständig.

Generell, so Nicole Zey vom Lahn-Dill-Kreis, auf Nachfrage gibt es für die Entsorgung toter Tiere bei Hessen Mobil ein klares Vorgehen, das auch im Kreis praktiziert werde.

Jagdpächter sind

nicht in der Pflicht

Kleine Tiere wie Igel oder Vögel werden von der zuständigen Straßenmeisterei zur Seite geräumt. Bei größeren Tieren (ab einem Fuchs oder Ähnlichem) darf die Straßenmeisterei die Tiere nicht wegräumen, sondern sie beauftragt eine Tierbeseitigungsfirma. Die Straßenmeisterei markiert die Stelle. Informationen über tote Tiere erhält sie meistens von der Polizei oder von Privatleuten.

Grundsätzlich liegt die Zuständigkeit für die Entsorgung aber beim Straßenbaulastträger. Hessen Mobil oder der Straßenbaulastträger sind zuständig für die auf der Straße gefundenen Tiere (bis zur Hinterkante Straßengraben).

Für einen Jagdpächter oder Eigenjagdbesitzer besteht nach dem Jagdrecht keine Verpflichtung, sich tote/überfahrene Wildtiere anzueignen. Tun sie es doch, sind sie auch zur Entsorgung verpflichtet.

Besser ist es natürlich, wenn es gar nicht erst zum Unfall kommt. Daher rät der ADAC zu vorausschauendem Fahren und erhöhtem Gefahrenbewusstsein. Die Tiere überqueren häufig in Waldstücken und an Feldrändern die Straße, und zwar vor allem in den Abend- und frühen Morgenstunden in der Dämmerung.

Steht ein Tier am Straßenrand gelte: Fernlicht aus, um es nicht zu blenden - dadurch bleibe es nämlich stehen - und hupen. Aber Vorsicht: Wildtiere sind oft nicht allein.

Ist der Zusammenstoß nicht zu vermeiden, dann nicht ausweichen, sondern stark bremsen und das Lenkrad gut festhalten. Nach dem Zusammenstoß: Warnblinker an, Warnweste anziehen und Unfallstelle absichern. Auch, wenn das Tier verletzt geflüchtet ist.

Der Wildunfall muss der Polizei (110) und/oder dem örtlichen Jäger gemeldet werden, es sei denn, es handelt sich um Kleintiere wie Igel oder Frösche. Wenn möglich, das tote Tier an den Randstreifen ziehen, damit keine Folgeunfälle passieren. Wegen der Tollwutgefahr sollte man aber dazu Handschuhe benutzen.

Tiere nicht mitnehmen

oder einfach weiterfahren

Verletzte Tiere nicht anfassen, da sie sich wehren könnten, sondern am Unfallort oder in sicherer Entfernung auf Polizei oder Jäger warten. Das angefahrene Wild darf nicht entfernt werden, das wäre nämlich Wilderei.

Wichtig ist, so der ADAC, dass die Polizei vor Ort Spuren sichert, auch am Pkw, vor allem, wenn das Tier nach der Kollision weglaufen konnte. Denn nach der Unfallaufnahme stellen die Polizei oder der Jagdpächter die Wildschadenbescheinigung aus, wichtig für die Kasko-Versicherung.

Und: Wer einfach weiterfährt und das Tier ohne Meldung zurücklässt, verstößt gegen das Tierschutzgesetz.