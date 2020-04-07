Über die Müllentsorgung im Lahn-Dill-Kreis in Zeiten der Corona-Krise

Wer seinen alten Sessel oder Kühlschrank loswerden will, der hat in diesen Tagen auf der Anlage bei Bechlingen Pech. Foto: Gert Heiland
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MÜLL IN DER NATUR
Im Stadtgebiet von Aßlar kommt es gehäuft zu
illegalen Müllablagerungen in der Natur (siehe www.asslar.de/aktuelles/). Das Ordnungsamt und die privaten Sicherheitsdienste haben vermehrt ein Augenmerk darauf und bitten Zeugen, sich unter 0 64 41-802-52 und -15 zu melden. Die Stadt nimmt in jedem Fall eine Anzeige auf und leitet Ermittlungen ein.
Die Abfallwirtschaft Lahn-Dill hat zwar das Abfallwirtschaftszentrum für die Anlieferung durch Privatpersonen geschlossen, das sei aber keine Entschuldigung, um Müll einfach in der Natur abzuladen, sagt Bürgermeister Christian Schwarz. Zumal im Kreis die Sperrmüllabfuhr ja funktioniere.
Das Entsorgen im Freien sei je nach Abfallart eine
Ordnungswidrigkeit oder StraftatBußgelder bis in den hohen fünfstelligen Bereich seien da möglich.
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