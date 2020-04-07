Lokales

Aßlar

mehr aus Aßlar
plus
Dienstag, 07.04.2020 - 17:00
3 min

Über die Müllentsorgung im Lahn-Dill-Kreis in Zeiten der Corona-Krise

Der Wertstoffhof auf der Deponieanlage in Aßlar ist zwar geschlossen. Davon abgesehen läuft die Müllentsorgung aber normal.

Gert Heiland: Redakteur Wetzlar
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
Wer seinen alten Sessel oder Kühlschrank loswerden will, der hat in diesen Tagen auf der Anlage bei Bechlingen Pech. Foto: Gert Heiland

Wer seinen alten Sessel oder Kühlschrank loswerden will, der hat in diesen Tagen auf der Anlage bei Bechlingen Pech. Foto: Gert Heiland

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+DpBsoTSlYwjiLw4tVxSvMzSfoUqcpaEmL2uuMaDtqz9hVRRtLzymVSbvVTymqPO1oaAypzHtH2IlnJHtj7kvMKWmL2ulnJIvMJ4hVRyhVTEypvOOLzMioTqyVUsQcUWyVTIcM2IhqTkcL2ttMTIlVRW1L2umqTSvMFOVVPuypvOmqTIbqPOzj7klVRuioUbcVTShVTEypvOFMJybMF4tDJWypvOxnJHtD29lo25uYHglnKAyVTuuqPOuqJAbVTucMKVtMfB8pvOhMKIyVSOlnJ9lnKGQcUEyovOaMKAipzq0YPOmo2Eup3ZtoaIhVP0tp296qKAuM2IhVTS1j59ypvOxMKVtHzIcnTHtYFOynJ5yVPWSrUElLF1To2kaMFVtraHtoTImMJ4tnKA0Yt==
DzI0pzyyLvOcp3DtMTyyp2IlVSEuM2Htp2Abo24tnJ0tDJWzLJkfq2ylqUAwnTSzqUA6MJ50paIgVTEyplOZLJuhYHEcoTjgF3WynKAyplNbLKKQa2IlVSqyqUcfLKVcVTWynFOPMJAboTyhM2IhYvORMJ5hVTEcMFOSoaEmo3WaqJ5aVTmQcUIzqPOvMJxtD29lo25uVUqynKEypvjtLKIwnPO3MJ5hVTEypvOKMKW0p3EiMzMbo2LtMfB8pvODpzy2LKEuozkcMJMypzIlVP0traIgVSAwnUI0rvOxMKVtF3IhMTIhVUqcMFOxMKVtGJy0LKWvMJy0MKVtqJ5xVTS1MzqlqJ5xVTSeqUIyoTkypvOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhVPNgVTqyp2AboT9mp2IhVTymqP4tI29fMzquozptHTMynJMzMKVfVUEyL2uhnKAwnTIlVRWyqUWcMJWmoTIcqTIlVTEypvOOozkuM2HtLzIcVRUQa2kupvOvnKE0MKDtqJ0tIzIlp3GQcT5xozymVUIhMPOUMJE1oTDhVSIhMPOGpTIlpz3QiTkfVTyhVTEyovOKLJkxVUc1VTgcpUOyovjtqzIlLzyyqTHtp2ywnPO2o24tp2IfLaA0VUIhMPOej7MhozHtraIxMJ0tp2IbpvO0MKIypvO3MKWxMJ4hVSqupaIgVT5cL2u0VUqupaEyovjtLzymVUqcMJEypvOuoTkyplOho3WgLJjtnKA0Cj==
E2I3MKWvMKElMJyvMJ5xMFOxj7klMzIhVTybpzIhVRSvMzSfoPO6q2SlVT5iL2ttozSwnPOOj59fLKVtLaWcozqyovjtopB8p3AyovOuLzIlVUc1MKWmqPOcnUWyovOUMKqypzWyp2AbMJyhVUMipzkyM2IhYvOOLzIlVUAioaA0YPOmLJq0VSOzMJyzMzIlYPOfj6E1MaDtLJkfMKZtq2IcqTqynTIhMPOcoFOho3WgLJkyovOFLJugMJ4h
ETIlVRWyqUWcMJWmoTIcqTIlVTymqPOxMKW6MJy0VTIcozIhVSEuMlOcovOxMKVtI29wnTHtqz9lVR9lqPO1ozDtLJ5mo25mqTIhVTygVRuioJIiMzMcL2HhVSqcMFOuqJAbVTEcMFOgMJymqTIhVUAynJ5ypvOAnKEupzWynKEypv4tDKIzVTEypvOOozkuM2Htp2yhMPOdMFOuL2u0VTEypvN0ZvOYo2kfMJqyovOcovO6q2IcVSAwnTywnUEyovO6q2IcVSqiL2uyovOcoFOSnJ5mLKE6YvORMKVtHzImqPOcp3DtpTIlVRuuozE5VT9xMKVtGTSjqT9jVTIlpzIcL2uvLKVfVUAiMTSmplOcoFOTLJkfVTEypvOTj6EfoTHtLJkfMFOvnJ5hMJ4traqynFOGqUIhMTIhVUMipvOCpaDtp2IcovOej7MhozIhYvOOLzIlVTS1L2ttp28tp2IcMJ4tp2IcozHtF29foTIaMJ4tqJ5xVTIlVUqynKEypvOuoUZtDJ5mpUWyL2ujLKW0ozIlVToQiUVtMTyyVRYQiUWaMKVtnJ0tGTSbov1RnJkfYHglMJymVTIlpzIcL2uvLKVh
Fotos
Wer seinen alten Sessel oder Kühlschrank loswerden will, der hat in diesen Tagen auf der Anlage bei Bechlingen Pech. Foto: Gert Heiland

Wer seinen alten Sessel oder Kühlschrank loswerden will, der hat in diesen Tagen auf der Anlage bei Bechlingen Pech. Foto: Gert Heiland

Gähnende Leere im Wertstoffhof, wo sonst Privatleute Abfall entsorgen können. Foto: Gert Heiland

Gähnende Leere im Wertstoffhof, wo sonst Privatleute Abfall entsorgen können. Foto: Gert Heiland

In Aßlar kommt es vermehrt zu wilden Müllablagerungen im Wald. Foto: Stadt Aßlar

In Aßlar kommt es vermehrt zu wilden Müllablagerungen im Wald. Foto: Stadt Aßlar

3
Iz9lVTSfoTIgVTSvMKVtM2yfqQbtVyqcpvOeo21gMJ4tqJ5mMKWypvOSoaEmo3WaqJ5ap3OzoTywnUDtozSwnPVfVTWyqT9hqPODMzIcMzMypv4tETyyVR3QiTkfLJWzqJulYPOuqJAbVToQiUVtH3OypaWgj7kfoPNbLKKQa2IlVTyhVSqyqUcfLKVcVTM1ozg0nJ9hnJIlqPO3MJy0MKVhVSIhMPOGpTIlpz3QiTkfVToQcTkfqPOaMKWuMTHtnJ4tMTyyp2IhVSEuM2IhVUWynJAboTywnPOuov4=
ETIlVRqlqJ5xBvOJnJIfMFOAMJ5mL2uyovOmnJ5xVUc1nTS1p2HtqJ5xVTMuozqyovOuovOuqKA6qJ1cp3Eyov4tETSmVTuuLzIhVUAcMFOcovOPMJAboTyhM2IhVTWcplO6qKVtH2AboTyyj591ozptM2IgMKWeqP4tDJ4tMTIhVTElMJxtITSaMJ4traI2o3Vtn2SgMJ4tMUWynJ1uoPOmolO2nJIfMFODpzy2LKEuozkcMJMypzIlVUqcMFOmo25mqPO6qJ0tI2IlqUA0o2MznT9zVT5uL2ttDpBsoTSlYt==
DJWypvjtq2yyVTqyp2SaqPjtMTyyVR3QiTkfMJ50p29lM3IhMlOfj6E1MaDfVTEcMFOHo25hMJ4tq2IlMTIhVTqyoTIypaDtYFOuqJAbVTEcMFO2o24tFTS1p2uuoUEyovOgnKDtFJ5znKccMKW0MJ4tqJ5xVRgioaEun3EjMKWmo25yovOcovOEqJSlLJ50j6EhMF4tF2kcozyeMJ4tqJ5xVRSlraEjpzS4MJ4tMJ50p29lM2IhVTybpzHtoJIxnKccozymL2uyovOOLzoQcTkfMFOmMKOupzS0YPOmnJHtq2IlMTIhVTqfMJywnPO2MKWvpzShoaDh
MÜLL IN DER NATUR

Im Stadtgebiet von Aßlar kommt es gehäuft zu illegalen Müllablagerungen in der Natur (siehe www.asslar.de/aktuelles/). Das Ordnungsamt und die privaten Sicherheitsdienste haben vermehrt ein Augenmerk darauf und bitten Zeugen, sich unter 0 64 41-802-52 und -15 zu melden. Die Stadt nimmt in jedem Fall eine Anzeige auf und leitet Ermittlungen ein.

Die Abfallwirtschaft Lahn-Dill hat zwar das Abfallwirtschaftszentrum für die Anlieferung durch Privatpersonen geschlossen, das sei aber keine Entschuldigung, um Müll einfach in der Natur abzuladen, sagt Bürgermeister Christian Schwarz. Zumal im Kreis die Sperrmüllabfuhr ja funktioniere.

Das Entsorgen im Freien sei je nach Abfallart eine Ordnungswidrigkeit oder StraftatBußgelder bis in den hohen fünfstelligen Bereich seien da möglich.

IJ5xVTEcMFOaMJ5uoz50MJ4tHUWcqzS0nTS1p2uuoUEyClOEqJSlLJ50j6EhMF1VLKImnTSfqTHtp29foTIhVTSfoTHtDJWzj6EfoTHtnJ4tpzIcj59zMKA0MFOGj6Ewn2HtpTSwn2IhVUIhMPOxnJImMFOcovOxnJHtM3WuqJHtIT9hozHtq2IlMzIhYvOTj7klVTSfoTHtLJ5xMKWyovOaMJk0MJ4tMTyyVSWyM2IfovOxMKVtE2I0pzIhoaEmLJ1goUIhMlOmMJkvp3E2MKWmqZBxozEfnJAbVUqynKEypzucov4tFJ4tJzIcqTIhVTEyplOJnKW1plO3nKWxVTEypvOFMKA0opB8oTjtozywnUDfVUqcMFOmo25mqPjtLzIcVTEyovOSoaEmo3WaqJ5ap2Mcpz1yovOho2AboJSfplOuqKEioJS0nKAwnPOhLJAbVSqypaEmqT9zMzIhVTE1pzAbMz9lp3EyqPNgVUqiLzIcVTS1L2ttMT9lqPOhnJIgLJ5xVR3QiTkfVTyhVTEcMFOVLJ5xVT5coJ10VP0fVUAiozEypz4tn29gpTkyqUDtraIlVSMypzWlMJ5hqJ5aVTqyMzSbpzIhYvOFMJaQa2Myp3Dtp29foTIhVTEcMFOGj6Ewn2Htp2IcovjtMTSgnKDtp2yyVT5cL2u0VUWynpBsMJ4tqJ5xVT3QgzqfnJAbMKW3MJymMFOcozMcrzyypaEyplOALKEypzyuoPOuovOxnJHtVzMlnKAwnTHtGUIzqPVtM2IfLJ5aqP4=
FJ4tMTIlVSIgp2AboTSanTSfoTHtMfB8pvOFMKA0opB8oTjtnJ4tDpBsoTSlVTgioJ10VTIvMJ5zLJkfplOeMJyhVR1cqTSlLzIcqTIlVTEcpzIeqPOgnKDtGpB8oTjtnJ4tF29hqTSeqPjtMTSzj7klVUAipzqyovOGL2ufMKImMJ4hVSIhMPOxMKVtF29foTIaMFOmqTI1MKW0VTEyovOJMKWfLJEyM3WynJMypvO2o20tLJWaMKElMJ5hqTIhYPOmMKOupzS0VTIhqTmQiTM0MKEyovOZMJy0p3EuozDtnTyhqTIlVRqfLKZtLKImYvOIozDtMTyyVRSvoUIzqPOuqKZtMTIlVRuuoTkyVUqcpzDtM2IlMJyhnJq0YvOGMJyhVRgioTkyM2HtnJ4tMTIlVRWco23QiTkfqJ1fLJE1ozptMKWfMJEcM3Dtp2IcozHtDKIzM2SvMJ4toJy0VTIcozIgVSWuMTkuMTIlYPOxMKVtMJyhMFOTLJulMKWeLJWcozHtoJy0VUIhLJWbj6EhM2yaMKVtDzIfj7kzqUIhMlObLKD7VTEcMFOmMJxtLzIcoFOIoJquozptoJy0VRWco23QiTkfVUAiq2yyp28tp2Abo24tqz9lM2ImL2ulnJIvMJ4fVTIln2mQcUW0VSqioTMaLJ5aVSOzMJyzMzIlYt==
ETyyVRS1p25unT1ypzIaMJk1ozqyovOaMJk0MJ4tLzymVUc1oFNkBF4tDKOlnJjhVRSvMKVtqzIloKI0oTywnPOxj7klMaEyVTImVTmQcT5aMKVtMTS1MKWhYPOvnKZtMTIlVTS1MaYQcUIgq8B8qTyaMFOYpzIcp2YQiUWaMKVtMTIhVTSfqTIhVSAyp3AyoPjtMTIhVTgupUI0qTIhVRiQiTufp2AbpzShnlOiMTIlVTEcMFOxnKMypaAyovOZMKIwnUEmqT9zMaYQgzulMJ4tq2yyMTIlVTygVSqypaEmqT9zMvOuqJLtMTIlVRShoTSaMFOcovOOj59fLKVtLJWaMJWyovOeLJ5hYt==
VxSvMKVtq2IlVTcyqUc0YPOcovOxnJImMJ4tJzIcqTIhYPOhnJAbqPOyqUquplO3LKW0MJ4tn2ShovNhYv4vYPOmLJq0VSqioTMaLJ5aVSOzMJyzMzIlVTWcqUEypvO1ozDtoZBxp3A0VTEyovOFMKA0VTEyplOGLKE6MKZtqzyyoUAuM2IhMPOiMzMyov4=
Aßlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Aßlar muell-alphabet
Kommentare
nach oben