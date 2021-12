Überfall am Bahnhof in Werdorf

Die Polizei sucht nach dem Überfall in Werdorf noch nach Zeugen. Symbolfoto: dpa.

ASSLAR-WERDORF - Aßlar-Werdorf (red). Am Bahnhof Werdorf wurde eine 25-jährige Wetzlarerin Opfer eines Überfalls. Die Frau wartete am Montag gegen 20.50 Uhr am Gleis 2. Ein Mann kam auf sie zu und fragte sie auf Englisch nach Geld. Da das Opfer eine Schusswaffe in der Hand des Mannes sah, übergab sie ihm einen Schokoladennikolaus, an dem ein Zehn-Euro-Schein klebte. Als sie angab, kein Geld mehr zu haben, entfernte sich der Unbekannte. Das Opfer beschreibt den Tatverdächtigen als etwa 30 Jahre alt, etwa 190 Zentimeter groß, breit gebaut und muskulös. Seine Hautfarbe war schwarz bis dunkelbraun. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und dunklen Hose, er hatte zudem eine graue Kapuze aufgezogen. Sein Gesicht bedeckte er mit einem Tuch.

Die Polizei sucht Zeugen, vor allem eine Frau, die zum Tatzeitpunkt am gegenüberliegenden Gleis telefonierte. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter Telefon 0 64 41-91 80.