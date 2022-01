Überfall auf 45-Jährigen in Aßlar - Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Neujahrstag zwei Männer auf einen 45-Jährigen aus Aßlar eingeschlagen haben, sucht die Polizei weitere Zeugen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR - Als eine Frau am frühen Neujahrsmorgen in Aßlar beobachtete, wie zwei Männer auf einen Mann einschlugen, zögerte sie nicht lange. Sie stieg aus ihrem Auto und eilte dem Opfer zur Hilfe. Die beiden Täter flohen umgehend, die Frau informierte daraufhin Polizei und Rettungsdienst. Die Polizei ermittelt nun gegen das Duo wegen versuchten Raubes und sucht weitere Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, war die Zeugig gegen 5.30 Uhr am 1. Januar in ihrem Wagen auf der Hauptstraße unterwegs und passierte den Backhausplatz, als sie das Geschehen beobachte. Sie stoppte und stieg aus, sofort machte sich das Duo aus dem Staub. Das 45-jährige Opfer trug Verletzungen davon, lehnte eine medizinische Versorgung, so die Polizei weiter, jedoch ab.

Da der Aßlarer stark unter Alkoholeinfluss gestanden habe, gestaltet sich für die Polizei die Rekonstruktion des genauen Tatablaufes schwierig. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass das Opfer bereits vorher am Kriegerdenkmal unterhalb der Aßlarer Kirche auf die Täter getroffen war und dort ebenfalls schon geschlagen wurde. Auf dem Backhausplatz seien dieselben Männer dann erneut auf den 45-Jährigen losgegangen. Mutmaßlich hatten sie es, wie die Polizei mitteilte, auf die Wertsachen des Aßlarers abgesehen.

So hat die Zeugin die beiden Angreifer laut Polizei beschrieben: beide mit südländischem Erscheinungsbild und schwarzen kurzen Haaren; einer der Täter war ca. 14 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß und trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose; der andere war ca. 17 Jahre alt, etwas größer und war mit einer weißen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet.

Die Wetzlarer Polizei erbittet Hinweise unter 06441-9180.