Ulrike Eidam verlässt Werdorf und Berghausen

ASSLAR-BERGHAUSEN - Aßlar-Berghausen. "Dankbar bin ich für die zahlreichen ehrenamtlich Engagierten, die sich nach Kräften dafür eingesetzt haben, die Lebendigkeit in den Kirchengemeinden Werdorf und Berghausen zu ermöglichen und die Instandhaltung aller Gebäude zu gewährleisten." Das sagt Ulrike Eidam. 31 Jahre lang war die Theologin mit einem Stellenumfang von 50 Prozent Pfarrerin in den beiden Kirchengemeinden, in den letzten Jahren schwerpunktmäßig für die Gemeindeentwicklung in Berghausen zuständig. Zum 1. September tritt sie in den Ruhestand.

"Durch die Aktivitäten des Fördervereins in Berghausen, der gerade 15-jähriges Jubiläum feierte, konnten das Kirchendach und die Woehl-Orgel restauriert werden", nennt die Pfarrerin ein Beispiel kirchlichen Engagements von vielen. Sie wünscht den Ehrenamtlichen in den Gemeinden weiterhin viel Kraft, Kirche zu gestalten und von ihrem Glauben zu erzählen.

Als Schwerpunkte ihrer Arbeit benennt Eidam die Vorbereitung und Feier von Gottesdiensten sowie die Begleitung der Gruppen und Kreise in der Gemeinde. Auch die Öffentlichkeitsarbeit, die Kommunikation nach innen und nach außen, habe zu ihren zentralen Aufgaben gehört, berichtet die Seelsorgerin. Froh sei sie, dass jetzt nach Corona wieder mehr öffentliche Gemeindeaktivitäten möglich sind.

Viel Freude haben ihr auch die jährlichen Gemeindefahrten, beispielsweise ins Elsass, nach Hamburg oder nach Schmalkalden, gemacht.

Ein besonderes Projekt war die Aktion "Urlaub ohne Kofferpacken", bei der die Teilnehmer jeden Tag einen Ausflug unternahmen, abends jedoch im eigenen Bett schlafen konnten. Das insbesondere bei älteren Gemeindegliedern beliebte Projekt wurde mitgetragen von der Kirchengemeinde Oberbiel, in der Ulrike Eidams Ehemann Andreas Müller-Eidam Pfarrer war.

Die 1956 im hessischen Burghaun (Landkreis Fulda) geborene Seelsorgerin hat die Zeit ihres Vikariates und ihres damals sogenannten Hilfsdienstes von 1986 bis 1990 in den Kirchengemeinden Albshausen und Steindorf verbracht. Pfarrer Fritz Agne war ihr Mentor. Ordiniert hat die Theologin 1989 der ehemalige Superintendent Dieter Abel. Pfarrerin in den Evangelischen Kirchengemeinden Werdorf und Berghausen ist Ulrike Eidam seit Juni 1991. Zunächst teilte sie sich die Stelle mit Pfarrerin Hildegard Heimbrock-Strathmann. Ab 1997 teilte sie sich die Pfarrstelle für Werdorf und Berghausen mit Pfarrer Marcus Brenzinger.

Ulrike Eidam war zudem im Kirchenkreis beispielsweise Synodalbeauftragte für Diakonie und Mitglied im Diakonieausschuss sowie zuständig für Fortbildung im Rahmen des Pastoralkollegs. Engagiert hat sie sich auch bei der Gründung und Entwicklung des Frauenreferates, gemeinsam mit Gertraud Wagner (Hohensolms) und Heidi J. Stiewink aus Blasbach. "Ich würde mich freuen, wenn ich Menschen dazu angeregt hätte, in der Bibel zu lesen und Kraft im Wort Gottes zu finden", sagt die Seelsorgerin.

Ulrike Eidam hat zwei erwachsene Kinder und ein Enkelkind. Mit Blick auf den Ruhestand freut sie sich auf weniger Termine und Freiräume für die Familie und eigene Interessen.

Wer sich von Ulrike Eidam verabschieden möchte, kann am Sonntag, 7. August, um 14 Uhr zum festlichen Gottesdienst in die evangelische Kirche Werdorf, Bachstraße 42, kommen. Im Anschluss gibt es eine Nachfeier in der Mehrzweckhalle Berghausen, Schulstraße.