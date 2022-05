Umgekippter Laster auf A45 bei Aßlar sorgt für Stau

Auf der A45 auf Höhe der Abfahrt der Deponie ist ein Laster umgekippt und sorgte für kilometerlangen Stau. Foto: VRM

ASSLAR - Bereits am Mittwochabend gegen 23.40 Uhr kippte auf der A45 in Richtung Hanau zwischen den Anschlussstellen Ehringshausen und Wetzlarer Kreuz ein Laster um, wie die Polizei mitteilt. Vermutlich wollte der Fahrer im Baustellenbereich die Autobahnabfahrt zur Mülldeponie Bechlingen nehmen, als das Fahrzeug umkippte.

Der Unfall und damit verbundene Sperrungen sorgten am Donnerstag für stockenden Verkehr. Der Stau war zwischenzeitlich bis zu zehn Kilometer lang. Am Donnerstagmorgen war auch die Umleitungsstrecke über die B277 überlastet.

Laut Angaben der Polizei war der mit Saft beladene Sattelzug in Frankreich zugelassen. Der Fahrer wollte vermutlich im Baustellenbereich die Abfahrt zur Mülldeponie nehmen, als das Fahrzeug auf die rechte Seite kippte und auf der Leitplanke landete. Die Abfahrt ist ausschließlich Fahrzeugen vorbehalten, die zum Abfallwirtschaftszentrum fahren müssen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Schäden am Laster und den Leitplanken schätzt die Polizei auf mindestens 72.000 Euro.

Bis um 6 Uhr war die A45 einspurig für Bergungsarbeiten gesperrt. Zwischen 6 und 7 Uhr waren beide Fahrstreifen in Richtung Hanau voll gesperrt. In diesem Zeitraum wurde der Lkw wieder auf die Räder gehoben. Im Anschluss setzte die Autobahnmeisterei die Leitplanken wieder instand. Seit 11.15 Uhr sind wieder beide Fahrstreifen in Richtung Hanau freigegeben.

