Unbekannte beschießen in WErdorf Siamkatze mit Pfeilen

ASSLAR-WERDORF - Aßlar-Werdorf (red). Unbekannte haben in Werdorf offenbar eine Siamkatze mit Pfeilen beschossen. Als das Tier am Dienstagmorgen nach Hause zurückkehrte, bemerkte die Besitzerin nach Angaben eines Polizeisprechers in dessen Kopf drei Pfeile und zog sie heraus. Die Katze lebt.

Die Pfeile ähneln Injektionsnadeln für den Einmalgebrauch, wie sie auf Spritzen aufgesteckt werden. Sie sind aus dünnem Metall und haben einen farbigen Kunststoffkegel. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie mit einem Blasrohr verschossen wurden. Sie fragen, wer hat im Zeitraum zwischen Montag, 3. Januar, gegen 14 Uhr und Dienstag, 4. Januar, gegen 11 Uhr in diesem Zusammenhang im Bereich der Straße "Am Katzenrain" Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei, Telefon 0 64 41-91 80.