Unkrautvernichtung führt zu Feuer in Aßlarer Gewächshaus

ASSLAR - Eine, vorsichtig umschrieben, "thermische Unkrautvernichtungsmaßnahme" ist am Mittwoch die Ursache für ein Feuer in einem Gewächshaus auf dem ehemaligen Gärtnereigelände in der Aßlarer Kernstadt gewesen. Gegen 14.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert.

Vor Ort waren etwa 30 Einsatzkräfte der Wehren aus Aßlar, Werdorf und Berghausen, darunter drei Trupps mit Atemschutzgeräten, sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei. Ein Mann wurde leicht verletzt und vor Ort ärztlich behandelt.

Eine Stunde nach dem Alarm war das Feuer gelöscht. Das besondere Augenmerk der Feuerwehr galt einem Gastank; er wurde gekühlt. Die Tankstelle in der Nähe stellte aber kein Problem dar, sie sei weit genug weg, so Stadtbrandinspektor Michael Pichl. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.