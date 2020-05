Verein für Heimatgeschichte Werdorf verpasst sich eine neue Optik

Das Schloss Werdorf beherbergt das Heimatmuseum der Stadt Aßlar. Archivfoto: Gert Heiland

AßLAR-WERDORF. Der Verein für Heimatgeschichte Werdorf arbeitet seit 40 Jahren an dem Ziel, im Werdorfer Schloss ein Heimatmuseum für Aßlar und die Stadtteile aufzubauen, deren historische Hintergründe zu erforschen und alles zusammenzutragen, um diese auch optisch darzustellen. Mit großem Engagement haben sich Museum und Verein zu einem Vorzeigeobjekt und Aushängeschild für Aßlar entwickelt.

Seit 20 Jahren arbeitet der Verein mit der Werbeagentur Grips Design seines Mitglieds Ulrich Rinker zusammen, der als einer der Geschäftsführer sein Know How einsetzte, um den Verein voranzubringen. Als 2015 im Vorstand ein Generationenwechsel stattfand, begann eine "grafische Runderneuerung".

"Ein Heimatverein kann sich zwar mit alten Dingen beschäftigen, muss aber dabei nicht auf die Möglichkeiten der Neuzeit verzichten", erklärt Rinker. Durch ein modernes und einheitliches Erscheinungsbild und die Nutzung aller aktuellen Medienkanäle können sowohl Mitglieder als auch Interessenten erreicht und über die Tätigkeiten und Angebote des Vereins informiert werden, so Rinker. "Zudem wird die Attraktivität des Vereins bei Interessierten und Neumitgliedern gesteigert", ergänzt der Erste Vorsitzende Alexander Kleber.

Mit modernen (Software-) Lösungen kann außerdem die tägliche Vereinsarbeit vereinfacht werden. "Mittlerweile hat der Heimatverein Werdorf durch diese neu aufgestellte Außenwirkung seit 2016 mehr als 100 Neumitglieder gewinnen können", betont sein Stellvertreter Birger Hahn. "Angefangen bei der Neugestaltung von Logo und Werbemitteln in einem einheitlichen Design sowie der Erstellung von Printmedien, über die Betreuung von Homepage und Facebook-Seite, bis hin zur Entwicklung von speziellen Software-Lösungen, die in den Bereichen PR- und Außendarstellung aber auch für die interne Verwaltung von Exponaten des Museums eingesetzt werden."

Das erste Projekt ab 2015 sei eine Inventarisierungsdatenbank gewesen - vorher waren die rund 7000 Exponate händisch gelistet und von einer Person verwaltet worden, erinnert sich Kleber. Für einige Projekte konnten Fördermittel in Anspruch genommen werden, das eine oder andere Mal bieten sich auch Azubi-Projekte an, wenn Grips-Azubis als "Training on the Job" gemeinsam mit den Ausbildern geeignete Projekte kostengünstiger umsetzen. Hier entwickeln die Azubis für gemeinnützige Vereine oder Organisationen Werbe- und Marketingmaterial. Das können einfache Flyer sein, aber auch Broschüren, Anzeigen oder kleine Webseiten. "Das Engagement bietet den gemeinnützigen Institutionen eine professionelle Werbung und die Auszubildenden lernen wichtige Handgriffe und Vorgehensweisen an 'echten' Projekten und 'echten' Kunden", erklärt Rinker.

Ideen und zukünftige Projekte gibt es natürlich auch, wie die Erweiterung der Exponate-Datenbank um eine Bibliothek, die Digitalisierung des Museums, Videos, Audioguides, Portale, oder aktuell zur Corona-Krise: Videos der Vereinsmitglieder, die einen Raum im Museum vorstellen. "Durch unseren virtuellen Rundgang, den Peter Küster geschaffen hat, können wir trotz Corona-Krise am internationalen Museumstag teilnehmen", erklärt Kleber nicht ohne Stolz.

Durch das rührige gemeinsame Engagement, das alle Generationen zusammen hält, ist der Verein auch für junge Familien attraktiv. Veranstaltungen wie die Whiskynacht oder das Scheunenfest ziehen immer mehr Gäste aus der Region an und der Verein präsentiert sich lebendiger denn je.