Viele Lichter für Tiere angezündet

Viele Kinder folgen dem Aufruf von Pastoralreferent Michael Dörsam, nach dem Gottesdienst ein Licht für Tiere anzuzünden. Foto: Heike Pöllmitz

ASSLAR - AßLAR. Eigentlich hatte I.G.E.L., die Initiative für Gerechtigkeit - Erde - Leben der katholischen Kirchengemeinde Sankt Anna Biebertal, einen Stand beim Weihnachtsmarkt geplant, um mit der Aktion "Ein Licht für Tiere" die Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie rücksichtslos sie mit ihren Mitgeschöpfen umgehen. Doch der fiel wegen Corona-Pandemie aus, sodass sich die Kirchengemeinde eine Alternative einfallen ließ.

"Wir wollten deutlich machen, dass 'macht Euch die Erde Untertan' nicht bedeutet, dass wir Menschen uns über alles stellen", so Pastoralreferent Michael Dörsam. "Leider fiel der Stand der Pandemie- zum Opfer, doch wir sind dann einfach an unsere Kirchorte ausgewichen", so Dörsam, der nach dem Gottesdienst in Sankt Norbert in Werdorf dazu aufrief, ein Licht für Tiere anzuzünden und für das Tierheim in Wetzlar zu spenden.

Da im Gottesdienst die Erst-Kommunionkinder für 2022 vorgestellt wurden, gab es eine Menge Lichter, aber auch die Erwachsenen schauten sich den Stand an, an dem zahlreiche berühmte Menschen aller Konfessionen zitiert wurden, wie zum Beispiel Albert Schweitzer: "Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will", der Benediktiner Anselm Grün: "Tiere haben ganz sicher eine Seele, alles Lebendige hat eine Seele", oder Franz von Assisi: "Gott wünscht, dass wir den Tieren beistehen, wenn sie Hilfe bedürfen. Ein jedes Wesen in Bedrängnis hat gleiches Recht auf Schutz.". Und auch Martin Luther war vertreten, der forderte: "Fürchte Dich nie, nie, niemals davor, das zu tun, was richtig ist, wenn das Wohl eines Menschen oder eines Tieres auf dem Spiel steht. Die Strafe der Gesellschaft ist nichts, verglichen mit den Wunden, die wir unserer Seele zufügen, wenn wir weg schauen."

Da das Tierheim in Wetzlar Tieren in Not zur Seite steht, kommt die Spende genau dort an, wo sie dringend für Unterkunft, Futter und Betreuung gebraucht wird.