Vollsperrung der A 480 in Aßlar

Zwei Mal muss die A 480 nachts wegen Sanierungsarbeiten gesperrt werden.

ASSLAR - Aßlar (red). Die Autobahn Westfalen erneuert auf der Autobahn 480 zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Anschlussstelle Aßlar die Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen. Die Arbeiten in Fahrtrichtung Wetzlar wurden kürzlich abgeschlossen.

Im Laufe der Woche beginnen nun die Baumaßnahmen in Fahrtrichtung Aßlar. Für den Umbau der Verkehrsführung muss die Auffahrt von der Bundesstraße 277 in Fahrtrichtung Aßlar auf die A 480 in Fahrtrichtung Wetzlarer Kreuz voll gesperrt werden.

Dies gilt in den Nächten von Dienstag, 19. Oktober, auf Mittwoch, 20. Oktober, sowie von Mittwoch auf Donnerstag, 21. Oktober, jeweils in der Zeit von 18 bis 6 Uhr. Die Auffahrt auf die A 480 ist über den kurz dahinter liegenden Kreisverkehr möglich.