Vollsperrung und mobile Ampel

ASSLAR - Aßlar (red). Am Donnerstag, 10. Dezember, nimmt der städtische Betriebshof auf der Landesstraße 3376 zwischen Bechlingen und Oberlemp sowie auf der Kreisstraße 59 zwischen Bermoll und Mittenaar-Bellersdorf ab der Einmündung von der L 3376 Baumfällungen vor. Die temporäre Verkehrsregelung erfolgt an diesen Stellen über eine mobile Ampelanlage. Außerdem werden am Freitag, 11. Dezember, Bäume an der Hauptstraße "Bahnhofsberg" zwischen Berghausen und Werdorf gefällt. Hierfür ist eine Vollsperrung zwischen 8 und 14 Uhr vorgesehen. Die Umleitung erfolgt über die Bundesstraße 277.