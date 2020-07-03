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Freitag, 03.07.2020 - 15:00
3 min

Was in Küche und Garten überflüssig ist, wird wieder zu Nährstoff

Sie gehört an Lahn und Dill zum Inventar der Haushalte: die braune Tonne. Endstation für Bioabfall und Grünschnitt. Was darin entsorgt wird, wird flächendeckend kompostiert.

Gert Heiland: Redakteur Wetzlar
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
Der Bagger befördert das Material von einem riesigen Haufen in eine Maschine, die auch zu dicke Äste ausspuckt. Foto: Gert Heiland

Der Bagger befördert das Material von einem riesigen Haufen in eine Maschine, die auch zu dicke Äste ausspuckt. Foto: Gert Heiland

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Fotos
Der Bagger befördert das Material von einem riesigen Haufen in eine Maschine, die auch zu dicke Äste ausspuckt. Foto: Gert Heiland

Der Bagger befördert das Material von einem riesigen Haufen in eine Maschine, die auch zu dicke Äste ausspuckt. Foto: Gert Heiland

Im Kompostwerk Oberscheld wartet bergeweise Material, das zu Kompost werden soll. Auffällig sind die unerfreulich vielen Plastikteile. Foto: Gert Heiland

Im Kompostwerk Oberscheld wartet bergeweise Material, das zu Kompost werden soll. Auffällig sind die unerfreulich vielen Plastikteile. Foto: Gert Heiland

Der zerkleinerte Grünschnitt wird auch in Aßlar geschredert und sortiert. Foto: Gert Heiland

Der zerkleinerte Grünschnitt wird auch in Aßlar geschredert und sortiert. Foto: Gert Heiland

Die erste Rottebox in Oberscheld ist gefüllt, die Nachbarin wartet auf ihren Inhalt. Foto: Gert Heiland

Die erste Rottebox in Oberscheld ist gefüllt, die Nachbarin wartet auf ihren Inhalt. Foto: Gert Heiland

Aßlar: Grünschnitt wird geschreddert und sortiert. Foto: Gert Heiland

Aßlar: Grünschnitt wird geschreddert und sortiert. Foto: Gert Heiland

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ZAHLEN & FAKTEN

2019 hat die Abfallentsorgungsanlage in Aßlar rund 15 000 Tonnen Bioabfall umgeschlagen, die Anlage von Herhof in Oberscheld 9138 Tonnen. Von Aßlar aus gelangten 14 657 Tonnen Bioabfall zur Veolia-Kompostierungsanlage in Thüringen.

An Grünschnitt verzeichnete die Herhof-Anlage Oberscheld aus den Wertstoffhöfen im Kreisgebiet rund 1762 Tonnen, die Anlage in Aßlar hatte es mit 5943 Tonnen zu tun, davon 544 Tonnen Direktanlieferung von Bürgern, 1982 Tonnen von den Wertstoffhöfen, 1653 Tonnen aus gewerblicher Anlieferung. Nach der Aufbereitung gelangten insgesamt 2433 Tonnen feiner Grünschnitt nach Oberscheld zur weiteren Kompostierung und 1862 "grobe" Tonnen als Heizmaterial in Biomassekraftwerke.

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Aßlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Aßlar muell-alphabet
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