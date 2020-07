Was in Küche und Garten überflüssig ist, wird wieder zu Nährstoff

2019 hat die Abfallentsorgungsanlage in Aßlar rund 15 000 Tonnen Bioabfall umgeschlagen, die Anlage von Herhof in Oberscheld 9138 Tonnen. Von Aßlar aus gelangten 14 657 Tonnen Bioabfall zur Veolia-Kompostierungsanlage in Thüringen.

An Grünschnitt verzeichnete die Herhof-Anlage Oberscheld aus den Wertstoffhöfen im Kreisgebiet rund 1762 Tonnen, die Anlage in Aßlar hatte es mit 5943 Tonnen zu tun, davon 544 Tonnen Direktanlieferung von Bürgern, 1982 Tonnen von den Wertstoffhöfen, 1653 Tonnen aus gewerblicher Anlieferung. Nach der Aufbereitung gelangten insgesamt 2433 Tonnen feiner Grünschnitt nach Oberscheld zur weiteren Kompostierung und 1862 "grobe" Tonnen als Heizmaterial in Biomassekraftwerke.