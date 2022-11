Weihnachtsspaß mit der "kleinen Hexe"

Das Wittener Kinder- und Jugendtheater kommt mit "Die kleine Hexe" in die Stadthalle. (© Wittener Kinder- und Jugendtheater)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR - Ein weihnachtliches Theaterstück gehört für viele Menschen zu dieser besonderen Zeit dazu wie Plätzchen und Tannengrün. Die Stadt Aßlar präsentiert daher am Samstag, 17. Dezember, ab 15 Uhr das Wittener Kinder- und Jugendtheater in der Stadthalle in der Mühlgrabenstraße.

Gezeigt wird das Stück "Die kleine Hexe feiert Weihnachten" nach Lieve Baeten. Es geht um Lisbet, die kleine Hexe. Und die weiß nicht, ob sie zuerst den Weihnachtsbaum schmücken oder Plätzchen backen soll. Oder doch auf das Hexenkind Trixie aufpassen? Doch zum Glück hat sie ja ihren Hexenbesen und kann außerdem ein ganz klein wenig ihre Hexenkünste einsetzen, um sich das Leben zu erleichtern.

Eintrittskarten zum Preis von fünf Euro für Kinder und sieben Euro für Erwachsene sind ab sofort an der Information im Rathaus der Stadt Aßlar, Mühlgrabenstraße 1, erhältlich. Weitere Informationen gibt es bei der Abteilung Sport & Kultur der Stadt unter Telefon 06441-803820 oder per E-Mail an die Adresse kulturamt@asslar.de.