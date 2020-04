Werdorf: Erdaushub illegal abgekippt

Jetzt teilen:

In Werdorf hat am Samstag, 11. April, zwischen 15.15 und 17.30 Uhr ein Umweltsünder an der Einmündung von der B277 zum Netto-Markt reichlich Erdaushub illegal abgekippt. Dies geschah wohl mit einem blauen Kleinlaster, der sieben bis acht Ladungen hinterließ.

Die Menge und die kurze Zeitspanne, in der die Erde abgekippt wurde, legen nahe, dass die Fahrtstrecke zwischen Auf- und Abladeort nicht groß war. Hinweise bitte an die Stadt Aßlar, 0 64 41- 8 03 52.