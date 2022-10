Werdorf feiert seine Jugendfeuerwehr

"Spiele ohne Grenzen": Auch das Schlauchkegeln gehört zu den Stationen. Foto: Feuerwehr Werdorf

ASSLAR-WERDORF - Aßlar-Werdorf (hpz). Seit 50 Jahren gibt es die Jugendfeuerwehr Werdorf. Das ist ein Grund zum Feiern, dachte sich der Feuerwehrverein und lud zu verschiedenen Aktionen ein.

Insgesamt neun Jugendgruppen von Feuerwehr, THW und DLRG nahmen unter anderem an "Spielen ohne Grenzen" teil. Daneben lockten eine Fahrzeugschau, Hüpfburg und der Spielplatz. Am Brandhaus durfte man löschen und sich mit der Fotobox verewigen.

Eine mutige Entscheidung am 20. Februar 1971

Nils Goerigk, Vorsitzender, und Christoph Schmied, Wehrführer, freuten sich abends beim Festkommers über den Besuch des Ersten Kreisbeigeordneten Roland Esch, Bürgermeister Christian Schwarz (beide FWG), Stadtbrandinspektor Michael Pichl sowie Reiner Jüngst und Armin Lühring als Vertreter des Feuerwehrverbands Wetzlar.

"Eine zentrale Aufgabe unseres Feuerwehrvereins ist die Förderung und Betreuung der Jugendfeuerwehr und der Kindergruppe, der unsere Mitglieder des Feuerwehrvereins mit Herzblut nachkommen", so Goerigk. Schmied erinnerte daran, wie wichtig die Jugendarbeit bei den Feuerwehren ist, um den Fortbestand zu sichern: "Nicht vorzustellen, was passieren würde, wenn es morgen keine Jugendfeuerwehr mehr gäbe."

Wehrführer Schmied dankt für die mutige Entscheidung

Schmied dankte den Gründungsmitgliedern für ihre mutige Entscheidung am 20. Februar 1971, die Jugendfeuerwehr zu gründen und zu fördern. "Welch erfolgreiche Jugendarbeit die vergangenen 50 Jahre in Werdorf betrieben wurde, zeigt sich daran, wie gut die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Werdorf dagestanden hat und heute dasteht", so Schmied. Sein Dank ging auch an die Jugendwarte und Kameraden, die die Jugendfeuerwehr möglich machen: Aktuell sind dies Marcel Lühring und Benjamin Griebenow.

"50 Jahre Jugendwehr bedeuten 50 Jahre Vorbereitung auf die Arbeit in der größten Bürgerinitiative Deutschlands", so der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher Michael Clemens (FWG). Esch erinnerte an viele seiner Schulkameraden, die seinerzeit bei der Gründung dabei waren. "Der Brandschutz ist eine wichtige Aufgabe der Kommunen, die im Ehrenamt geleistet wird, für die ich dankbar bin und größten Respekt zolle."