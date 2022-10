Werdorf schwätzt "Platt" - noch

Jetzt teilen:

ASSLAR-WERDORF - Aßlar-Werdorf (red). Wie sieht es im Jahr 2022 in Werdorf um das Plattsprechen aus? Das wollten Ulrich Hahn und Karin Hahn-Schwehn rausfinden und waren neulich auf den Spuren der "Plattschwetzer" - im Dietrich-Bonhoeffer-Haus - unterwegs.

50 Besucher hatten sich auf die Einladung des Heimatvereins angemeldet, sodass der Hohenlohesaal zu klein war, um coronagerecht zu bleiben. "Genoowed zesoome - schie, dass er all her gefonne hott", hatte Karin Hahn-Schwehn das Eis schnell gebrochen und jeder, der platt konnte und "mit schwetze" wollte, sprach so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.

"Wenn man im Dorf unterwegs ist, hört man es noch bei den ,Ureinwohnern', in manchen Vereinen oder am Stammtisch in der Kneipe, aber es wird immer weniger", bedauerte Hahn-Schwehn, dass "uus Kenn" es noch verstehen, aber nicht sprechen können. "Wenn zu Hause nicht mehr platt gesprochen und im Alltag verinnerlicht wird, kann es auch nicht gelernt werden." Als Beispiel gab sie ihren Mann Axel, der es wacker probiert hat: "Bis oaner saat: Axel, loss es seij, doas leeft bei dir se oarg ewwersch Henn."

Doch es wurden nicht nur Anekdoten "vezeehlt", das Publikum war auch gefordert und durfte übersetzen: "Ich habe von dem Streit endgültig genug" - "Mir schickts mit dem Zoores", wobei klar wurde, dass es für so manches "platte" Wort keine adäquate Übersetzung gibt. Sich "Duutklimmich" festzuhalten, bedeutet zum Beispiel, sich an etwas mit aller Kraft festzuklammern. "Bedombe" ist es im Sommer, wenn es vor einem Gewitter schwül-warm und nicht auszuhalten ist. Ähnliches beschreibt das Wort "schmutschich". Weiten Raum in dem fröhlichen "Dorfgebabbel" nahmen die alten Dorfnamen ein. "Bei 20 Namen im Ort und 500 Einwohnern, brauchte es schon mal eine Eselsbrücke", so Ulrich Hahn. "Uunome" nannte man solche Bezeichnungen, die mancher so gar nicht hören wollte.

Aussehen, Größe, Beruf, Wohnort und Charakter

Aussehen und Körpergröße spielten dabei eine Rolle, wie Charakter, Beruf, Wohnort und vieles mehr. Solche Familiennamen wie "Bieneweese", "Wissebauersch", "Kleebche", oder "Sträußjes" vererbten sich über Generationen, mancher hält sich bis heute.

Das Sammelsurium sorgte für viel Spaß, machte aber auch nachdenklich: Zu schade, wenn dies alle verloren geht, weil es nicht mehr gesprochen wird.