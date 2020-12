Werdorfer Willeck-Stiftungen spenden 36 000 Euro

Der in Schlesien geborene Hermann Christoph Willeck gründete 1957 in Werdorf das Betonsteinwerk Willeck, das er innerhalb weniger Jahre vom Handwerksbetrieb zu einem erfolgreichen Industrieunternehmen entwickelte. Zeitlebens lag es ihm am Herzen, von seinem Wohlstand an andere abzugeben.

Neben seinen unternehmerischen Aktivitäten bekannte sich der 2012 verstorbene Unternehmer immer zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Seit 1963 galt sein ganz besonderes Engagement der Hilfe und Betreuung von Menschen mit geistigen und mehrfachen BehinderungenIn den insgesamt 26 Jahren Vorstandsarbeit, davon neun Jahre als Vorsitzender, hat Willeck die Entwicklung der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg wesentlich mit gestaltet und geprägt.

Mit seiner Frau Klasina und den Kindern gründete Hermann Christoph Willeck vor 30 Jahren die Wolfgang-Willeck-Stiftung und vor 20 Jahren die HKCK-Willeck-Stiftung, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke verfolgen.

Aus den Erträgen und zugeflossenen Spenden werden soziale, kulturelle und kirchliche Einrichtungen im heimischen Raum unterstützt. So wirkt das Lebenswerk von Hermann Willeck, der fest in seiner neuen Heimat verwurzelt war, in seinen Stiftungen fort.