Wie das Logistik-Center von Pfeiffer Vacuum aussehen soll

Die Pfeiffer Vacuum Technology AG ist ein börsennotierter Maschinenbaukonzern, der international in sämtlichen Geschäftsfeldern rund um Vakuumpumpensystemen und -komponenten agiert. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Aßlar.

Arthur Pfeiffer gründete die Firma im Jahr 1890 in Wetzlar Im Jahr 1958 wurde die TurbopumpeSeit 1996 ist Pfeiffer Vacuum an der New Yorker Börse gelistetSchwerpunkte sind Analytik, Industrie, Forschung und Entwicklung sowie der Halbleitermarkt.

Standorte des international agierenden Unternehmens befinden sich unter anderem in den USA, in Frankreich, in China und in VietnamInsgesamt beschäftigt die Pfeiffer Vacuum Technology AG derzeit weltweit gut 3400 Mitarbeiter. (red)