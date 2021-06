Wieder Vandalismus am Vereinsheim der Angler

Bänke wurden in die WC-Fenster gesteckt. Foto: Heike Pöllmitz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR - Aßlar (hpz). Erneut ist der Angelsportverein Aßlar Ziel von Randalierern geworden. Gerade erst hatten es die Mitglieder um Vorsitzenden Rudi Krauss mit Farbeimern und Chemikalien im Angelteich zu tun, nun entdeckte ein Jogger Spuren von Vandalismus am Vereinsheim. In der Nacht zum Donnerstag wurden alle Lampen rundum zerschlagen oder abgerissen, Bänke mit gusseisernen Seitenteilen wurden zerstört und in die Türfenster der Toiletten in zwei Metern Höhe gesteckt. Auch die Plexiglasscheiben am Eingang blieben nicht verschont.

"Ein dreiköpfiges Spurensicherungsteam der Polizei hatte alle Hände voll zu tun, die reichlichen Fingerabdrücke und Fußspuren zu sichern", erzählt Krauss, der den Schaden auf 2000 Euro schätzt.