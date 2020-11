Wieso wird man eigentlich Polizist?

Die gesellschaftliche Debatte um Rechtsradikalismus, Gewalt und Rassismus bei der Polizei hat zu keinem Bewerberrückgang bei der hessischen Polizei geführt. "In Hessen geht im Jahr 2020 der zweitgrößte Ausbildungsjahrgang in der Geschichte der hessischen Polizei an den Start", heißt es aus dem Innenministerium. Von den 8355 jungen Menschen, die sich 2020 für ein Bachelorstudium bei der hessischen Polizei beworben haben, schafften es 1095 Anwärterinnen und Anwärter ins Studium.

Der größte Einstellungsjahrgang konnte im Jahr 2017 mit 1160 Einstellungen verzeichnet werden.