Wird aus der Alten Schule in Aßlar eine Kindertagesstätte?

Im Zusammenhang mit den Plänen für eine Kita in der Alten Schule empfiehlt der Ausschuss einstimmig, die für den Neubau vorgesehenen Grundstücke in der Erbsengasse an die Seniorenzentrum Aßlar GmbH zu verkaufen. Sie will auf ihrem Grundstück Nr. 6 seniorengerechte Wohnungen bauen und eine Tagespflege einrichten. Und nun soll sie auch die beiden städtischen Grundstücke bekommen.

In der Erbsengasse 4/6 wird das mit der Stadt abgestimmte bisherige Gebäude nach Westen an das bestehende Haus verschoben und bleibt sonst unverändert. Es hat die gleiche Trauf- und Firsthöhe wie der Altbau, so dass es den Blick auf den Kirchberg und die Kirche nicht tangiert. In der Erbsengasse 8 werden die Tagespflege sowie Schulungs- und Büroräume des Seniorenzentrums nebenan sein.