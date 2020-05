Wohnzimmerkonzerte für Kneipen rund um Wetzlar

"2Rockyou" mit Jörg Zimmermann und Stefan Becht engagieren sich in der Corona-Krise mit Wohnzimmerkonzerten, die auf Facebook zu sehen sind, für heimische Kneipen. Foto: Archiv

AßLAR. Stephan Becht und Jörg Zimmermann alias Bechti und Lippes vom in der Region bekannten Akustik-Duo "2Rockyou" haben schon öfter ihre soziale Ader unter Beweis gestellt. Aktuell zählen auch sie zu den Menschen, die sich für ihre Mitmenschen engagieren, die durch die Corona-Pandemie benachteiligt werden. Ihre Idee: Unter der Überschrift "SYLG - Support Your Local Gastro" - geben sie auf Facebook Wohnzimmerkonzerte zugunsten der heimischen Gastronomie, die besonders stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

"Was, wenn nach Corona unsere Lieblingskneipe zu bleibt oder das schicke Essen im Restaurant wegen Schließung ausfällt", erläutert Becht den Hintergrund der Charity-Aktion. Die beiden Vollblut-Musiker möchten mithilfe ihres "Publikums" Spenden sammeln. Das Tolle daran: Der Spender selbst kann, neben bestehenden Vorschlägen, aussuchen, welche heimischen Kneipen und Lokale er mit seinem Beitrag unterstützt. Hierzu muss lediglich im Verwendungszweck der Überweisung auf ein Spendenkonto ein Vermerk hinterlassen werden.

Das erste Konzert war Bernd Schönes Kultkneipe "Kleine Bühne" gewidmet, aber auch andere Gastronomen konnten bedacht werden. Bei den ersten beiden Charity-Konzerten mit über 6000 Personen, die den einstündigen Auftritt genossen, kamen bisher knapp über 1000 Euro zusammen. Das vorerst letzte Konzert ist für kommenden Samstag, 16. Mai, um 21 Uhr bei Facebook geplant und das Ziel von "Bechti" und "Lippes", die auch zu den Frontmännern der Band "Mission2Party" gehören, ist es, so viele Spender wie möglich zu aktivieren, die ein Zeichen ihrer Solidarität setzen und ein Stück heimischer Kultur bewahren.