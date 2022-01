Talentierte Schreiberinnen aus Aßlar (v. l.): Letizia Sanchez Romero, Melissa Ratz, Samara Güllü, Ela Polat und Emily Schmitz. Es fehlt Melissa Sery. Foto: Anke Paul

ASSLAR - Aßlar (red). "Lust und Leid" - so der auf den ersten Blick etwas unzugängliche Titel eines Online-Schreibwettbewerbs für Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren, den der Verein "Märchenland" ausgeschrieben hat.

Ziel von "Märchenland" ist unter anderem, Märchen als Weltkulturerbe zu erhalten, universelle Märchenbotschaften in die aktuelle gesellschaftliche Diskussion einzubringen und Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft dazu zu bewegen, sich für die Kinder- und Jugendkultur zu engagieren.

Während des Homeschoolings im Frühjahr hatten sich Schüler aus zwei sechsten Gymnasialklassen der Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar mit ihrer Deutschlehrerin Anke Paul mit dem Thema "Märchen" beschäftigt und allein oder zu zweit ihre Ideen zum Wettbewerbsthema "Lust und Leid" in Gedichtform gebracht. Dabei entstanden viele fantasievolle gereimte Geschichten, von denen die Schönsten eingereicht wurden.

Nun erreichte die Schule die Nachricht, dass es vier Texte aus Aßlar in den Märchenkalender 2022 geschafft haben, was umso höher einzuschätzen ist, so Paul, als die Schüler sich mit älteren Mitbewerbern messen mussten.

Mit ihrer Geschichte von einer bösen Stiefschwester erreichte Melissa Sery den 7. Platz. Emily Schmitz und Ela Polat überzeugten mit ihrer Märchenballade von der guten Hexe Barbara, die sich mit einem Wolf auseinandersetzen muss, und belegten den 9. Rang. Für Melissa Ratz, die von einem Mädchen erzählt, das ein Drachenei findet, sprang der 11. Platz heraus, während sich Letizia Sanchez Romero und Samara Güllü, die über die modesüchtige Prinzessin Lucy geschrieben hatten, über Platz 12 freuten. Alle Preisträgerinnen erhielten ein Anerkennungsschreiben und einen Kalender.