Geduld müssen die Autofahrer derzeit in Aßlar mitbringen. Grund sind Bauarbeiten in der Herborner Straße (B 277) zwischen der Marien- und der Eleonorenstraße. Sie sind der zweite Teil der Erneuerung der Wasserleitungen durch die Stadtwerke. Dabei fand der erste Abschnitt zwischen Oktober und Dezember vergangenen Jahres statt. Der aktuelle Bauabschnitt soll, abhängig vom Wetter, in etwa sechs Wochen abgeschlossen sein, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. In dieser Zeit werden die Wasserleitungen und eventuell auch Hausanschlüsse ausgetauscht. Foto: Gert Heiland