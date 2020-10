Zu viele Aufgaben für Amt 66

Jetzt teilen:

ASSLAR - Aßlar. Fast genau 25 Jahre, seit dem 1. Januar 1996, existiert der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD). Zuvor gab es das Amt 66, das Amt für Abfallwirtschaft, angesiedelt im sechsten Stock des Kreishauses in Wetzlar. Neun Mitarbeiter waren dort im Einsatz und zehn auf der Deponie in Aßlar. Heute sind es 25 und 45. In den 25 Jahren hat sich vieles verändert.

Der Eigenbetrieb war damals gewissermaßen die Folge der Erkenntnis, dass Abfallwirtschaft mehr ist als nur die Deponie, mehr bedeutet als ein Loch oder besser ein Steinbruch, in dem ab 1972 all das landete, was Altkreisbürger weggeworfen hatten. Die Herausforderungen stiegen. Etwa, was die Entsorgung der Biomasse von Hoechst anging. 1,4 Millionen Tonnen wurden zwischen 1978 und 1992 angeliefert und von Fremdfirmen in den Deponiekörper eingebaut.

Die Abfalltrennung wurde Gesetz. Papier und Glas waren zu trennen. Die blaue Tonne kam, die Abfallberatung gewann Mitte der 80er bis Mitte der 90er an Bedeutung, dafür waren allein drei Mitarbeiter zuständig. Sie halfen den Bürgern, erklärten etwa, was es mit der braunen Tonne auf sich hat, informierten die Kommunalparlamente über das Warum und das Wie.

WICHTIGE KONTAKTE Abfallberatung allgemein: Telefon 0 64 41-4 07 18 00 und info@awld.de Rechnungswesen: rw@awld.de Forderungsmanagement: fm@awld.de Beratung gewerbliche Abfälle: Telefon 0 64 41-4 07 18 18 und daniel.pracht@awld.de Behälterservice: Telefon 0 64 41- 4 07 18 00 und behaelterservice@awld.de Sperrmüllanmeldung: Telefon 0 64 41-4 07 18 99 und sperrabfall @awld.de

Ende der 80er Jahre begann die Zeit der Kompostierung, in mit der Firma Herhof entwickelten Rotteboxen, auch die Vermarktung des Kompostes war zu organisieren.

Die ganze Entwicklung war für ein Amt nicht mehr zu stemmen, zumal man bei allen Entscheidungen vom Votum des Kreisausschusses abhängig war, ein umständlicher und nicht wirklich flexibler Weg der Entscheidungsfindung. Die Lösung: Der Eigenbetrieb, der 1996 geschaffen und parallel auf die Doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt wurde. Damit lag die Verantwortung in den Händen zweier Betriebsleiter: Einer für das Kaufmännische und einer für das Technische. Dies ist auch heute noch so, da es sich bewährt hat. 1997 wurde gemeinsam mit der Firma Herhof das Trockenstabilatverfahren entwickelt, in dem aus aufbereitetem Restmüll ein Ersatzbrennstoff für fossile Energieträger wurde. Es entstanden in der Folge vor Ort die Mechanisch-Biologische Aufbereitungsanlage (MBA) und die Energetische Verwertungsanlage (EVA).

Steigende Bedeutung

der Energiewirtschaft

2005/2006 kamen die Wertstoffhöfe der Kommunen organisatorisch dazu, heute sind 400 Container zu managen.

Die Müllgebühren für die Bürger wurden zu Beginn pro Kopf berechnet und von den Kommunen eingezogen. Seit 2014 stellt die Abfallwirtschaft selbst in Rechnung und kassiert, was die Kreisbürger - ohne Wetzlar - entsorgen. Wobei die Gebühr mengenabhängig ist; wer die Tonne selten rausstellt, der spart. Das System Eigenbetrieb hat sich bewährt: kürzere Entscheidungswege, flexiblere Reaktionen, wirtschaftliches statt politisches Denken.

Bei Investitionen, Verträgen und mehr mit einem Volumen bis 100 000 Euro dürfen die beiden Betriebsleiter nun selbst entscheiden, aber nur gemeinsam. Der kaufmännische Betriebsleiter darf bis 20 000 Euro alleine handeln.

Ihr Aufsichtsorgan ist die Betriebskommission. Ihr gehören der Vorsitzende, Erster Kreisbeigeordneter Roland Esch (FWG), Landrat Wolfgang Schuster (SPD) sowie Vertreter von CDU (2), SPD (2) und FDP (1)an, aber auch von CDU, SPD, FWG und Grünen benannte "wirtschaftlich/technisch besonders erfahrene Personen" und zwei Personalräte.

Dem Gremium erstatten die Betriebsleiter Bericht, holen sich grünes Licht für Projekte und Investitionen. Etwa wenn es um zwei ehemalige Herhof-Hallen geht, die die Abfallwirtschaft seit 1. September gepachtet hat und kaufen will. Das Ziel: Alles an Umschlag, was derzeit im Freien oben auf der Deponie erfolgt, unters Dach zu bringen. Als da wären Grünschnitt, Glas, Papier, Sperrmüll, Holz. Sollte das greifen, wäre das komplette Areal in der Hand der Abfallwirtschaft.

Darüber hinaus soll in den nächsten beiden Jahren auf dem Gelände der ehemaligen Kompostanlage auf dem Abfallwirtschaftszentrum Aßlar ein neuer moderner Wertstoffhof entstehen.

Und die Herausforderungen bleiben, sagt Betriebsleiter Wolfgang Pfeiffer. Die Energiewirtschaft werde zunehmend wichtiger. Zum Beispiel die Anschaffung CO 2 -neutraler Lkw mit Brennstoffzellen; dazu sei ein Versuch geplant.

Sollte einmal das Methan, das noch immer aus dem Deponiekörper abgesaugt und vor Ort zur Stromerzeugung verbrannt wird, versiegen, könnte reibungslos eine Fotovoltaikanlage auf dem Südhang der Deponie die nötige Energie liefern, um Wasserstoff zu erzeugen. Den Wasserstoff wiederum könnten die sauberen Lkw dann direkt vor Ort tanken. "Man sieht also", schließt Wolfgang Pfeiffer, "wir haben so einiges vor der Brust."