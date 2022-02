Zwei Verletzte nach Unfall in Aßlar

Zwei Personen sind bei einem Unfall in Aßlar verletzt worden. Foto: Feuerwehr Aßlar

ASSLAR - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem Auto auf der B277a in Aßlar wurden am frühen Mittwochmorgen zwei Personen verletzt. Beide Unfallbeteiligten mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilt. Der Autofahrer fuhr ersten Erkenntnissen in die Leitplanke.

Die Feuerwehr Aßlar sicherte die Einsatzstelle ab und beseitigte ausgelaufene Betriebsmittel. Das Unfallfahrzeug musste mit einem Abschleppwagen von der Leitplanke gehoben werden. Wegen des Einsatzes musste die Brücke der B277a zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr einseitig gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Aßlar mit zwölf Einsatzkräften, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei.