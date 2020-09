1200 Euro Strafe für Raser mit Tempo 187

Symbolfoto: Ronald Wittek/dpa

Bischoffen (red). Am zurückliegenden Wochenende nahmen Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill Schnellfahrer auf der B255 zwischen dem Aartalsee und Niederweidbach ins Visier. Den traurigen Geschwindigkeitsrekord erreichte dabei ein Mann aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf, der mit Tempo 187 statt der erlaubten 100 Kilometer pro Stunde (km/h) unterwegs war.

Am Samstag richteten die Polizisten ihre Anlage auf die in Richtung Gladenbach fahrenden Fahrzeuge aus. 467 Fahrzeuge gerieten ins Visier der Messtechnik. Hierbei überschritten vier Fahrzeugführer die erlaubte Geschwindigkeit um mehr als 21 km/h. Für sie werden ein Bußgeld sowie ein Punkt fällig. 15 Mal folgen für Autofahrer mit Geschwindigkeitsüberschreitungen bis zu 20 km/h Verwarnungsgelder bis zu 35 Euro.

Eine zweite Messung folgte am Sonntag. Hierbei rückten die Fahrzeugführer in Richtung Herborn in den Fokus. 534 Fahrzeuge durchliefen die Messtechnik. 33 Autofahrer überschritten moderat die erlaubten 100 km/h. Sie müssen bis zu 35 Euro Verwarnungsgeld bezahlen. Für 16 Schnellfahrer folgen Bußgelder bis 70 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Fünf Raser waren am Sonntag auf der B 255 unterwegs, sie müssen unter anderem mit einem mindestens vierwöchigen Fahrverbot rechnen: Zwei Autofahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf mit 149 und 146 km/h, ein Raser aus Gießen mit 153 km/h sowie ein Fahrer aus NRW, der es mit seinem Pkw auf 167 km/h brachte. Den Rekordhalter aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf, der seinen 600 PS Audi RS 6 Avant auf 187 "Sachen" beschleunigte erwarten 1200 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.