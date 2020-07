Forstamtsleiter Stefan Ambraß (l.) stellt Alfred Einhaus als neuen Leiter des Reviers Bischoffen-Lahnau vor. Foto C. Schröcker/HessenForst

Lahnau/Bischoffen/Heuchelheim (red). Seit 1. Juli haben die Gemeinden Bischoffen, Lahnau und Heuchelheim einen neuen Revierförster. Der 36-jährige Alfred Einhaus übernimmt das neu abgegrenzte Revier mit einer Größe von rund 2200 Hektar.

"Nach dem Vorbereitungsdienst im Vogelsberg war es mein Wunsch, möglichst in Heimatnähe eine Revierleitung zu übernehmen", so der Brandoberndorfer. "Gerade in der jetzigen Zeit mit großen Waldschäden durch Borkenkäfer, Trockenheit und der darauffolgenden Wiederbewaldung der entstandenen Kahlflächen kommt einer zukunftsorientierten Waldbewirtschaftung eine sehr hohe Bedeutung zu. Diese spannende Aufgabe in einem abwechslungsreichen Revier im heimischen Mittelhessen zu übernehmen, war mein großer Wunsch, seit ich begonnen habe, den Försterberuf zu lernen. Außerdem freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den Forstwirten und stehe den Bürgern der Gemeinden bei Fragen um ihren Wald gerne zur Verfügung", so Einhaus. "Wir befinden uns in einer Zeit, in der es nicht nur viele Herausforderungen im Wald zu bewältigen gibt, sondern wo im Forstsektor auch ein spürbarer Fachkräftemangel herrscht. Deshalb freut es mich besonders, dass wir den Gemeinden Bischoffen, Lahnau und Heuchelheim mit Alfred Einhaus einen sehr qualifizierten und äußerst engagierten jungen Forstmann präsentieren können," ergänzt der Forstamtsleiter Stefan Ambraß.

Zu Beginn stellt die Verkehrssicherung, also die Entnahme von kranken und abgestorbenen Bäumen entlang der Straßen und Wege, eine der wichtigsten Aufgaben für den frischgebackenen Revierleiter dar. Bei der Bewältigung seiner neuen Aufgaben ist Alfred Einhaus jedoch selten allein. "Mit Aika, Urs und Aco habe ich drei Jagdhunde, die mich immer gerne bei der Arbeit im Wald begleiten".

Revier-Wälder von

drei Kommunen

Das Revier Bischoffen-Lahnau wurde zu Jahresbeginn neu abgegrenzt und umfasst die Gemeindewälder Bischoffen, Lahnau und Heuchelheim. Vasco Krüger, der ehemalige Leiter des Reviers Lahnau-Heuchelheim, ist in das Forstamt gewechselt und hat die Stelle des Produktionsleiters übernommen. Jörg Thomaka, der bis Ende letztem Jahres den Gemeindewald Bischoffen betreut hat, leitet nun das Revier Hörre