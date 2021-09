Bagger beschädigt die Hauptwasserleitung

In einem nächtlichen Einsatz wird der Wasserrohrbruch in Niederweidbach behoben. Foto: Gemeinde Bischoffen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BISCHOFFEN-NIEDERWEIDBACH - Am Donnerstag wurde gegen 20.45 Uhr bei Baggerarbeiten auf dem Gelände des Gewerbeparks "Arena" in Niederweidbach eine Wasserleitung massiv beschädigt, die als Hauptleitung Niederweidbach mit dem Hochbehälter Bischoffen verbindet. Dadurch flossen rund 270 bis 300 Kubikmeter Wasser aus den Hochbehältern Bischoffen und Niederweidbach und die Wasserversorgung in Bischoffen und Niederweidbach wurde unterbrochen.

Bauhofleiter Stefan Brück, der stellvertretende Bauhofleiter Jens Rücker sowie Wassermeister Marco Schmidt waren gegen 21 Uhr vor Ort und stellten zumindest eine Notversorgung der betroffenen Haushalte mit deutlich reduziertem Wasserdruck her.

Beschädigte Leitung in nächtlichem Einsatz repariert

Bereits gegen 21.30 Uhr war auch das Bauunternehmen Jakob aus Erda mit schwerem Gerät an der Schadenstelle eingetroffen und es konnte mit der Beseitigung des Schadens begonnen werden. Ab 3.20 Uhr konnte mit der Spülung der Hochdruckzonen in den Ortsnetzen Bischoffen und Niederweidbach begonnen werden, sodass die Wasserversorgung bereits am frühen Freitagmorgen wieder vollständig hergestellt war.