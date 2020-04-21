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Dienstag, 21.04.2020 - 23:00
2 min

Bauarbeiten für Hochwasserschutz in Bischoffen können beginnen

Der Siegbach in der Ortslage von Bischoffen plätschter friedlich dahin. Nur bei viel Regen und Schneeschmelze sieht das anders aus. Deswegen wird der Hochwasserschutz erhöht.

Gert Heiland: Redakteur Wetzlar
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
Dorfidyll mit Bischoffens Bürgermeister Ralph Venohr: Um den Siegbach in seinem Bett zu halten, werden als ein Teil der Arbeiten für mehr Hochwasserschutz die Geländer durch eine höhere Mauer ersetzt. Foto: Gert Heiland

Dorfidyll mit Bischoffens Bürgermeister Ralph Venohr: Um den Siegbach in seinem Bett zu halten, werden als ein Teil der Arbeiten für mehr Hochwasserschutz die Geländer durch eine höhere Mauer ersetzt. Foto: Gert Heiland

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Bischoffen Ort Hessen Lahn-dill-kreis Bischoffen
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