Bikes im Visier, aber die Raser fuhren Auto

Schallpegelmessung: Bei vier Motorrädern ergaben die Kontrollen, dass die Besitzer die Abgasanlagen verändert hatten, und die Maschinen deutlich zu laut sind. Foto: Polizei

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bischoffen (red). Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Lahn-Dill hatte am Wochenende bei Kontrollen auf den Straßen im Umfeld des Aartalsees hauptsächlich Motorräder im Visier. Die beiden schnellsten Verkehrsteilnehmer, die sie dabei schnappte, waren dann allerdings Autofahrer.

Die Bundesstraße 255 zwischen Bischoffen und Gladenbach sowie die Nebenstrecken von der Zollbuche zur "Eisernen Hand" locken bei schönem Wetter zahlreiche Zweiradfans an - und die widerum oft auch den Verkehrsdienst.

Ein Einsehen setzt erst nach

dem Sehen des Videos ein

Die Beamten setzten am Wochenende zwei zivile Motorräder, die mit Videoanlagen ausgestattet waren, und eine stationäre Geschwindigkeitsmessung in Höhe von Oberweidbach ein. Mit den Zweirädern fahren Polizisten hinter Bikern her und zeichnen notfalls deren Fahrverhalten auf.

Die Beamten kontrollierten auch die Lautstärke von Motorrädern: Messungen an vier Maschinen brachten Manipulationen an den Auspuffanlagen ans Licht. Beispielsweise hatte ein Biker den sogenannten "DB-Eater" seiner Maschine ausgebaut, um den Sound "knackiger" zu gestalten. Eine Messung brachte es auf 96 Dezibel (DB). Zum Vergleich: ein startendes Verkehrsflugzeug bringt es auf 110 DB.

Zweimal schraubten die Polizisten die Kennzeichen ab und stellten die Fahrzeugscheine sicher, denn: Durch Veränderungen an den Motorrädern waren deren Betriebserlaubnisse erloschen. Die Besitzer mussten sich um den Abtransport der Maschinen kümmern. Zudem müssen sie die Kräder wieder in den Ursprungszustand bringen und sich das vom TÜV oder von einem Sachverständigen bestätigen lassen, ehe die Bikes zuück in den Straßenverkehr dürfen. Außer den Kosten dafür müssen sie ein Bußgeld von 90 Euro bezahlen.

Zweimal stoppten die Polizei-Biker Motorradfahrer, die trotz Überholverbot überholten. In einem dritten Fall kam die Gefährdung des Gegenverkehrs hinzu: Der Kradfahrer setzte zum Überholen an und übersah einen entgegenkommenden Pkw. Dessen Fahrer musste bremsen, um den Biker einscheren zu lassen.

"Die Verkehrssünder haben die Möglichkeit, sich an den Videobikes ihre Fahrten auf einem Monitor anzuschauen", berichtete Polizeisprecher Guido Rehr. "In den meisten Fällen empfinden die Betroffenen ihre Fahrweise als nicht gefährlich. Mit dem Blick auf das Video, das die Situation aus der Sicht eines ihnen folgenden Verkehrsteilnehmers wiedergibt, räumen die Betroffenen meist ein, die Situation falsch eingeschätzt zu haben."

Für das verbotene Überholen werden für die beiden Biker jeweils 70 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig. Auf den Motorradfahrer, der den Pkw-Fahrer gefährdete, kommen ein Bußgeld von 120 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderkartei zu.

Der Schnellste hatte

statt 100 Tempo 159 drauf

Die beiden Schnellfahrer des Tages allerdings saßen in Autos. Bei erlaubtem Tempo 100 fuhr der eine 147 Kilometer pro Stunde, der andere 159. Dem Schnellsten drohen 240 Euro Bußgeld, ein Punkt und ein vierwöchiges Fahrverbot, dem Zweitschnellsten vierwöchiges Fahrverbot, 160 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.