Bischoffen bringt Stromnetz in EAM ein

BISCHOFFEN-NIEDERWEIDBACH. Bischoffens Parlamentarier votierten aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus einstimmig für den Erlass der Gebühren für die Kindertagesstätten für die Monate April und Mai 2020. Dadurch entgehen der Gemeinde Einnahmen in Höhe von 16 500 Euro.

Aufgrund der Corona-Gefährdung fand die jüngste Parlamentssitzung, zu der Vorsitzender Marco Hermann zwölf Gemeindevertreter begrüßte, wiederum in reduzierter Teilnehmerzahl statt. Bürgermeister Ralph Venohr (parteilos) informierte darüber, dass ab dem 16. März in den beiden Kindertagesstätten "Marienkäfer" und "Wichernzwerge" nur wenige Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, betreut worden seien. "Wir sollten diesen wenigen Familien, die ihre Kinder in die Betreuung gegeben haben und allen anderen Familien, die gar keine Betreuung in Anspruch nehmen durften, entgegenkommen und daher für die zwei Monate vollständig auf die Betreuungsgebühren verzichten", erläuterte er.

Ab dem 2. Juni sei der eingeschränkte Regelbetrieb im Umfang von sechs Betreuungsstunden wieder aufgenommen worden, so Venohr. Daher sollten für den wahrgenommenen Betreuungsumfang auch die Benutzungsgebühren gemäß der aktuellen Satzung erhoben werden. Kinder über drei Jahre sind im Umfang von bis zu 30 Wochenstunden von den Kindertagesstätten-Gebühren befreit. Ab dem 1. Juli werde der Regelbetrieb wieder aufgenommen und die Abrechnung erfolge dann wiederum satzungsgemäß. Einstimmig folgte das Parlament dem Beschlussvorschlag.

Ebenfalls einstimmig votierte das Parlament, das Stromnetz in die EAM GmbH & Co. KG einzubringen. Als Gegenleistung erhält die Kommune den Wert des Netzes in Anteilen an der GmbH. Venohr erläuterte, dass derzeit 17 Städte und Gemeinden aus dem Landkreis Kassel sowie die Stadt Borgentreich ihre Stromnetze in die Gesellschaft der EAM einbringen. Andreas Glatthaar, Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses, machte deutlich, dass sich die Risiken für die Gemeinde Bischoffen dadurch nicht nennenswert verändern.

Einstimmig votierte das Parlament für die Anpassung des Gesellschaftsvertrages der Lahn-Dill-Bergland-Energie GmbH. Möglich werde jetzt eine Beteiligung einer Bürgergenossenschaft, wodurch die anstehenden Projekte im Bereich der regenerativen Energien mit Bürgerbeteiligung unterstützt werden könnten. Aktuell sei ein Fotovoltaikprojekt im Gewerbepark Salzbödetal in Vorbereitung. Im Bereich Windenergie würden aktuell zwei Projekte in Eschenburg und Mittenaar vorbereitet. Wesentlich sei auch, dass künftig die Geschäftstätigkeit auf das gesamte Gebiet des Landkreises Marburg-Biedenkopf und des Lahn-Dill-Kreises ausgedehnt werden könne.