Bischoffen gleicht fehlende Ausgleichsmaßnahmen durch Ökopunktekonto aus

Im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Wilsbach soll auch die Brücke über den "Jordan" erneuert werden.

BISCHOFFEN-NIEDERWEIDBACH - Das Hochwasserschutzprojekt der Gemeinde Bischoffen mit einem Gesamtvolumen von rund zwei Millionen Euro wird mit einer zusätzlichen Förderung von 448 750 Euro bedacht. Derzeit wird der erste Bauabschnitt umgesetzt.

Bürgermeister Ralph Venohr (parteilos) teilte in der jüngsten Gemeindevertretersitzung mit, dass ein Antrag auf Förderung der Mehrkosten des Bauvorhabens bei der WI-Bank gestellt wurde. Mit Änderungsbescheid vom 8. Dezember 2020 sei der bisherige Zuwendungsbetrag von 999 260 Euro um 448 750 Euro auf 1,44 Millionen Euro erhöht worden. Somit würden die Eigenmittel der Gemeinde bei einem Fördersatz von 73,2 Prozent 530 230 Euro betragen.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass der Auftrag für den Parkplatzausbau am "Aartalgrill" vor wenigen Tagen unter zehn Bewerbern an ein Biedenkopfer Bauunternehmen vergeben wurde. Der Baubeginn sei für den 6. April und die Fertigstellung bis Ende April 2021 vorgesehen.

Brücke über den

"Jordan" wird saniert

Saniert werden soll auch die Brücke über den "Jordan". Zudem werden die Wasserleitungen einschließlich der Hausanschlussleitungen bis auf den Bereich Brunnenstraße/Wilhelmstraße vollständig erneuert. Die Kanalhaltungen und dabei insbesondere die Schächte werden teilsaniert. Ausgenommen davon sind die Haltungen von der Einmündung des Pfaffenpfads bis zur Feldstraße, die komplett erneuert werden. In der Ortsmitte wird eine barrierefreie Bushaltestelle errichtet. Mit einem realistischen Baubeginn, so Venohr, sei Anfang 2022 zu rechnen. Noch vor den Sommerferien soll dazu eine Versammlung für die Anlieger einberufen werden.

Die Gemeinde Bischoffen hat einen Grünschnitthäcksler gekauft. Damit sollen die hohen Entsorgungskosten in Containern gesenkt werden. Durch das Zerkleinern könne die Anzahl der Containerabfahrten deutlich reduziert werden, erläuterte der Bürgermeister. Weiterhin könne das Häckselgut auch direkt vor Ort entsorgt werden.

Ohne Gegenstimmen verabschiedete das Parlament die Aufstellung eines Bauprogramms auf der Grundlage einer Prioritätenliste für die erstmalige Herstellung von Straßen sowie die grundhafte Sanierung von solchen. Vorausgegangen war eine Überprüfung durch die Firma Geoventis. Die Prioritätenliste in der Sparte "Grundhafte Erneuerung" wird angeführt von der Landesstraße L 3287 in der Roßbacher Ortsdurchfahrt und der Wacholderstraße in Niederweidbach. Bei der "Erstmaligen Herstellung" rangieren an vorderster Stelle für Bischoffen die Herborner Straße und Riedwiese, für Niederweidbach die Hermann-Kloos-Straße sowie für Oberweidbach die Forsthausstraße und Auf der Wolfskaut. Für Wilsbach wird der Oberweidbacher Weg aufgelistet.

39 Bebauungspläne

für 184 Hektar bewertet

Einstimmig votierte das Parlament für den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages mit dem Lahn-Dill-Kreis, wonach die Gemeinde ihr Gesamtdefizit von 870 986 Biotopwertpunkten durch das bestehende Öko-Konto von 1 274 134 Biotopwertpunkten ablösen kann. Vorausgegangen waren Überprüfungen der kommunalen Bauleitplanungen in allen Städten und Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises mit dem Resultat erheblicher Ausgleichsdefizite.

Als Kreis-Umweltdezernent hatte Heinz Schreiber (Grüne) das Verfahren angeregt und vorgestellt. Für die Gemeinde Bischoffen hatte daraufhin ein Planungsbüro sämtliche Bauleitplanungen überprüft.

Zum Zeitpunkt der Berechnungen wurden 39 Bebauungspläne einschließlich Klarstellungs- und Abrundungssatzungen bewertet. Die bewerteten Geltungsbereiche betrugen etwa 184 Hektar und die dazugehörigen Ausgleichsflächen etwa 45 Hektar.