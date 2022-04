Bischoffen: Polizei entdeckt völlig ungesichertes Kind

Achtung, Kontrolle! Symbolfoto: Mika Beuster

HERBORN/BISCHOFFEN - Zu schnell unterwegs, den Sicherheitsgurt nicht angelegt, das Handy während der Fahrt benutzen, obwohl man am Steuer sitzt: Vor allem auf diesen drei "Tatbeständen" hat das Augenmerk der Polizisten gelegen, die am Mittwoch zunächst auf der Bundesstraße B 255 bei Bischoffen und später an einem Kreisverkehr in Herborn Verkehrskontrollen vorgenommen haben.

Unterstützt von Bereitschaftspolizisten, waren Beamte des Regionalen Verkehrsdiensts Lahn-Dill von 9 und 12 Uhr in einer Tempo-70-Zone der B 255 bei Bischoffen im Einsatz. Für Polizeisprecher Guido Rehr eine gute Nachricht: "Keiner der Gemessenen raste durch die Messstelle, sodass keine Bußgelder und Punkte oder sogar ein Fahrverbot drohen."

Zwölf Autofahrer bis zu

20 km/h schneller als erlaubt

Zu schnell waren trotzdem einige: Zwölf Fahrer müssen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen von bis zu 20 Kilometer pro Stunde (km/h) Verwarnungsgelder zwischen 20 und 60 Euro bezahlen.

Von 13 bis 15 Uhr folgte die nächste Kontrolle am Kreisverkehr in der Professor-Sell-Straße am Fuß der Alsbachbrücke in Herborn. Ein Mann, der während der Fahrt sein Handy nutzte, muss 100 Euro Bußgeld zahlen und kassiert einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Elfmal kassierten die Polizisten 30 Euro von "Gurtmuffeln". Eine Frau muss 60 Euro als Bußgeld zahlen und kassiert einen Punkt, weil ihr Kind völlig ungesichert mit im Auto saß.

Beamte stellen zwei Scooter von Jugendlichen sicher

Auf dem Weg zur Dienststelle fiel den Beamten ein E-Roller-Fahrer auf. Das Gefährt des 13-Jährigen hatte kein Versicherungskennzeichen und verfügte zudem nicht über die erforderliche Typenzulassung. Außerdem erreichte der Roller Geschwindigkeiten deutlich über den erlaubten 21 km/h.

Während dieser Kontrolle fuhren zwei Jugendliche auf einem E-Roller an den Polizisten vorbei. Das Duo musste ebenfalls stoppen. Auch hier fehlten der Versicherungsschutz und die Typenzulassung. Beide Scooter wurden sichergestellt.

Die drei Jugendlichen mussten mit auf die Dienststelle, wo sie von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Die Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Verdacht des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führen nun zu weiteren Ermittlungen.