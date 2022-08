Bischoffen verbietet offenes Feuer

Die Gemeinde Bischoffen verbietet jede Art offenen Feuers. Archivfoto: Patrick Pleul/dpa

Jetzt teilen:

BISCHOFFEN - Bischoffens Bürgermeister Marco Herrmann (FW) hat per Allgemeinverfügung offenes Feuer und das Grillen in Grünanlagen, auf Spielplätzen, im Gemeindewald oder in der Feldgemarkung sowie auf Grillplätzen oder an Grillhütten verboten. Offenes Feuer umfasst auch das Entzünden von Grills jedweder Art, von Kerzen und Kohlen, aber zum Beispiel auch von Wasserpfeifen und Ähnlichem. Verboten sind alle Handlungen, die geeignet sind, Brände auszulösen. Hierzu gehört das Wegwerfen von glühenden Zigarettenstummeln, brennenden Streichhölzern, Entsorgen von Asche und Tabakresten, die Feuer entfachen könnten. Das Verbot gilt auch für eingerichtete Feuerstellen sowie mitgebrachte Holz- oder Kohlegrills.