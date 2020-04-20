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Montag, 20.04.2020 - 14:00
2 min

Bischoffen will den Siegbach zähmen

Eine Mauer statt der Geländer und ein breiteres Bachbett. Nur zwei Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Bischoffen. Im August könnten die Bauarbeiten beginnen.

Gert Heiland: Redakteur Wetzlar
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
Idyll mit Bürgermeister Ralph Venohr. Um den Siegbach in seinem Bett zu halten, werden als eine Maßnahme zum Hochwasserschutz die Geländer durch eine Mauer ersetzt. Foto: Gert Heiland

Idyll mit Bürgermeister Ralph Venohr. Um den Siegbach in seinem Bett zu halten, werden als eine Maßnahme zum Hochwasserschutz die Geländer durch eine Mauer ersetzt. Foto: Gert Heiland

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Fotos
Idyll mit Bürgermeister Ralph Venohr. Um den Siegbach in seinem Bett zu halten, werden als eine Maßnahme zum Hochwasserschutz die Geländer durch eine Mauer ersetzt. Foto: Gert Heiland

Idyll mit Bürgermeister Ralph Venohr. Um den Siegbach in seinem Bett zu halten, werden als eine Maßnahme zum Hochwasserschutz die Geländer durch eine Mauer ersetzt. Foto: Gert Heiland

Noch schützt nur ein Geländer den Ort vor dem Siegbach. Foto: Gert Heiland

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Bischoffen Ort Hessen Lahn-dill-kreis Bischoffen
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